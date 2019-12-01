На неделе потепление принесет мокрый снег с дождем и гололедом

Источник материала: Tut.by

На этой неделе ожидается неустойчивая погода. В начале недели сохранятся слабые морозы. В середине недели погода начнет меняться, и территория нашей страны окажется под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Температурный фон начнет повышаться, ожидаются осадки — мокрый снег, переходящий в дождь, местами туман и гололедные явления. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

3 декабря, во вторник, атмосферный фронт обеспечит ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку страны снег и слабую метель. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-5 °С, максимальная температура днем −3…+2 °С.

4 декабря, в среду, ночью местами, преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси кратковременный снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…8 °С, максимальная температура днем −1…+5 °С.

5 декабря, в четверг, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Местами туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная температура днем 0…+5 °С.

6 декабря, в пятницу, без существенных осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку Беларуси небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1 °С, максимальная днем −1…+5 °С.

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