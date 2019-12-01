ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На неделе потепление принесет мокрый снег с дождем и гололедом

02.12.2019 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой неделе ожидается неустойчивая погода. В начале недели сохранятся слабые морозы. В середине недели погода начнет меняться, и территория нашей страны окажется под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Температурный фон начнет повышаться, ожидаются осадки — мокрый снег, переходящий в дождь, местами туман и гололедные явления. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

3 декабря, во вторник, атмосферный фронт обеспечит ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку страны снег и слабую метель. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-5 °С, максимальная температура днем −3…+2 °С.

4 декабря, в среду, ночью местами, преимущественно по северо-западной половине, утром и днем на большей части территории Беларуси кратковременный снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…8 °С, максимальная температура днем −1…+5 °С.

5 декабря, в четверг, в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Местами туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная температура днем 0…+5 °С.

6 декабря, в пятницу, без существенных осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку Беларуси небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −5…+1 °С, максимальная днем −1…+5 °С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!

 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели сохранятся слабые морозы. В середине недели погода начнет меняться - температурный фон начнет повышаться, ожидаются осадки - мокрый снег,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жильцы подъезда в Витебске почти неделю выживают без холодной воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика