Жильцы подъезда в Витебске почти неделю выживают без холодной воды

Источник материала: Tut.by

Покупают питьевую воду и охлаждают горячую — жильцы девяти квартир многоэтажки на проспекте Строителей в Витебске уже почти неделю выживают без холодного водоснабжения.

27 ноября в седьмом подъезде дома № 18 корпус 4 на проспекте Строителей начало затапливать квартиры. Жильцы поняли, что источник проблемы — в квартире на седьмом этаже.

На звонки в квартиру никто не открыл, и люди обратились в милицию и ЖКХ. Коммунальные службы решили проблему, отключив полностью по стояку холодную воду. Без нее остались девять из тридцати шести квартир в подъезде.



На портале 115.бел висят две заявки от жильцов дома с указанием планового срока решения проблемы 28 и 29 ноября.

Неясно, ищет ли кто-то хозяев квартиры с седьмого этажа, но проблема остается нерешенной шестые сутки, рассказал жилец этого дома Александр.

Жильцы квартир, которые остались без холодной воды, для питья покупают бутилированную воду, а для технических нужд (чтобы, например, сходить в туалет) охлаждают горячую.

В результате люди тратятся не только на покупку питьевой воды, но и больше обычного расходуют горячей воды. А тариф на нее выше, чем на холодную.