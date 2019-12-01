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Жильцы подъезда в Витебске почти неделю выживают без холодной воды

02.12.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Покупают питьевую воду и охлаждают горячую — жильцы девяти квартир многоэтажки на проспекте Строителей в Витебске уже почти неделю выживают без холодного водоснабжения.

27 ноября в седьмом подъезде дома № 18 корпус 4 на проспекте Строителей начало затапливать квартиры. Жильцы поняли, что источник проблемы — в квартире на седьмом этаже.

На звонки в квартиру никто не открыл, и люди обратились в милицию и ЖКХ. Коммунальные службы решили проблему, отключив полностью по стояку холодную воду. Без нее остались девять из тридцати шести квартир в подъезде.


На портале 115.бел висят две заявки от жильцов дома с указанием планового срока решения проблемы 28 и 29 ноября.

Неясно, ищет ли кто-то хозяев квартиры с седьмого этажа, но проблема остается нерешенной шестые сутки, рассказал жилец этого дома Александр.

Жильцы квартир, которые остались без холодной воды, для питья покупают бутилированную воду, а для технических нужд (чтобы, например, сходить в туалет) охлаждают горячую.

В результате люди тратятся не только на покупку питьевой воды, но и больше обычного расходуют горячей воды. А тариф на нее выше, чем на холодную.

 
Теги: Витебск
 
 
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27 ноября в седьмом подъезде дома № 18 корпус 4 на проспекте Строителей начало затапливать квартиры. Жильцы поняли, что источник проблемы - в квартире на седьмом...
 
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