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Не прошло и двух недель. Посмотрите, как хулиганы испортили новый футбольный манеж в Гомеле
02.12.2019 12:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хулиганы вырезали кусок мембраны футбольного манежа на стадионе «Луч» в Гомеле —
Неизвестные вырезали кусок мембраны футбольного манежа размером 20×25 сантиметров. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, белый надувной купол появился над стадионом «Луч» 19 ноября. Манеж планировали открыть в конце декабря.
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Хулиганы вырезали кусок мембраны футбольного манежа на стадионе «Луч» в Гомеле, того самого, который пару недель назад надули. Об инциденте сообщает «Гомельская...
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