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В Светлогорске водитель сбил на тротуаре пешехода и скрылся
02.12.2019 12:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По Светлогорском водитель заехал на тротуар и там сбил пешехода,
Инцидент произошел вечером 30 ноября в поселке Медков. Водитель легковушки, разворачиваясь, заехал на тротуар, где совершил наезд на женщину. Пострадавшая упала и повредила руку. Водитель же с места происшествия скрылся.
В районе был объявлен план «Перехват» — и виновника ДТП вскоре удалось установить.
Проводится проверка.
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Женщина упала и повредила руку.
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