В Светлогорске водитель сбил на тротуаре пешехода и скрылся

Источник материала: Tut.by

По Светлогорском водитель заехал на тротуар и там сбил пешехода, сообщают «Светлагорскiя навiны».

Инцидент произошел вечером 30 ноября в поселке Медков. Водитель легковушки, разворачиваясь, заехал на тротуар, где совершил наезд на женщину. Пострадавшая упала и повредила руку. Водитель же с места происшествия скрылся.

В районе был объявлен план «Перехват» — и виновника ДТП вскоре удалось установить.

Проводится проверка.