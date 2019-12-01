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В Светлогорске водитель сбил на тротуаре пешехода и скрылся

02.12.2019 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По Светлогорском водитель заехал на тротуар и там сбил пешехода, сообщают «Светлагорскiя навiны».

Инцидент произошел вечером 30 ноября в поселке Медков. Водитель легковушки, разворачиваясь, заехал на тротуар, где совершил наезд на женщину. Пострадавшая упала и повредила руку. Водитель же с места происшествия скрылся.

В районе был объявлен план «Перехват» — и виновника ДТП вскоре удалось установить.

Проводится проверка.

 
 
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