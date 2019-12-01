В Барановичах прохожий спас троих детей, который провалились под лед

Источник материала: Tut.by

На Светиловском озере в Барановичах прохожий достал из воды троих детей, которые провалились под лед, сообщили TUT.BY ведущий специалист областного совета ОСВОД Вячеслав Симаков.

Видео: intex-press

Обстоятельства произошедшего пока уточняются. По предварительной информации, днем 1 декабря в Северном микрорайоне города двое мальчиков и девочка 6−10 лет вышли на лед Светиловского озера. Дети кидали в лед камни, проверяя на прочность. В какой-то момент лед под ними провалился и все трое оказались в воде. На помощь детям подоспел прохожий. Мужчина вытащил ребят из воды.

К счастью, обошлось без жертв. Жизни и здоровью детей угрозы нет.

На прошлой неделе под лед провалился также житель Лунинецкого района. Мужчина переходил реку Цна по кладке, но не удержался и упал в воду. Инцидент произошел недалеко от участка жителя Кожан-Городка. Он услышал лай собак, вышел на улицу посмотреть, что происходит и услышал крики о помощи. Мужчина достал пенсионера из воды и вызвал скорую. Пострадавшего госпитализировали.