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В Барановичах прохожий спас троих детей, который провалились под лед
02.12.2019 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Светиловском озере в Барановичах прохожий достал из воды троих детей, которые провалились под лед, сообщили TUT.BY ведущий специалист областного совета ОСВОД Вячеслав Симаков.
Видео:
Обстоятельства произошедшего пока уточняются. По предварительной информации, днем 1 декабря в Северном микрорайоне города двое мальчиков и девочка 6−10 лет вышли на лед Светиловского озера. Дети кидали в лед камни, проверяя на прочность. В какой-то момент лед под ними провалился и все трое оказались в воде. На помощь детям подоспел прохожий. Мужчина вытащил ребят из воды.
К счастью, обошлось без жертв. Жизни и здоровью детей угрозы нет.
На прошлой неделе под лед провалился также житель Лунинецкого района. Мужчина переходил реку Цна по кладке, но не удержался и упал в воду. Инцидент произошел недалеко от участка жителя Кожан-Городка. Он услышал лай собак, вышел на улицу посмотреть, что происходит и услышал крики о помощи. Мужчина достал пенсионера из воды и вызвал скорую. Пострадавшего госпитализировали.
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Двое мальчиков и девочка 6−10 лет вышли на озеро - и провалились под лед.
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