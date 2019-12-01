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Взятки до 868 тысяч долларов: КГБ завершил расследование дела Втюрина

02.12.2019 12:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Следственным управлением КГБ завершено предварительное расследование уголовного дела по взяткам при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвинения предъявлены 16 человекам.

По данным следствия, должностные лица брали взятки за заключение договоров. Они касались модернизации оборудования, закупки лицензий для него и программного обеспечения и защиты информации, в том числе для областных филиалов «Белтелекома».

Взятки брали, добавили в КГБ, и за поставки, монтаж, ввод в эксплуатацию программно-технических средств и обучение персонала.

Обвинения предъявлены восьми должностным лицам госорганов и банков, 8 представителям коммерческих структур за получение и дачу взяток (430 и 431 УК). У взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тыс. евро и более 1 кг золота.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд, сообщили в КГБ.

Топ-9 самых крупных взяток «дела Втюрина»

Председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович обвиняется совместно с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным в получении взяток в общей сумме не менее $868 тыс.

Заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин - $190 тыс. и в подстрекательстве к даче взятки.

Гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов - не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро,

Фактическому руководителю компании "Мобильный сервис" Владимиру Жилину предъявлено обвинение в даче взяток в общей сумме не менее $900 тыс.

Совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко обвиняется в передаче не менее $195 тыс.,

Представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара - $285 тыс.,

Россияне Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, представители компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком", обвиняются в даче взяток в сумме не менее $190 тыс. каждый.

 
 
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Следственным управлением КГБ завершено предварительное расследование уголовного дела по взяткам при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования,...
 
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