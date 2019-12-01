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Исследование: белорусы тратят на медицину все больше денег из своего кошелька

02.12.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы все больше тратят денег на медицину. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка, проанализировав основные тенденции в отечественном здравоохранении. Данные опубликованы в статье Дмитрия Ермака в последнем выпуске профильного журнала «Финансы. Учет. Аудит».


Фото: Reuters

Сейчас в структуре расходов на медицину превалируют государственные средства. Их доля — около 60% от общего объема финансирования. При этом интересно, что доля такого финансирования в начале нулевых была 70−80%. То есть сейчас белорусы все чаще платят за медуслуги из своего кошелька. Доля личных средств сограждан на медуслуги от всех расходов на здравоохранение в 2017 году составляла 36%. Для сравнения в начале 2000-х она была 15−20%.

Примерно столько же на здравоохранение тратят жители России и Казахстана, а в Украине и Латвии еще больше — более 40%. При этом в развитых странах Евросоюза доля личных трат семей на медуслуги около 15%, государство же покрывает около 80% затрат.

В Беларуси на здравоохранение выделяют около 8,5% от общего объема госрасходов. Всемирная организация здравоохранения рекомендует тратить 12%. Наши траты примерно в двое меньше, чем в развитых странах Евросоюза, но выше, чем в Украине. При этом все равно меньше, чем в России, Польше, Латвии, Казахстане и Китае.

В статье отмечается, что несмотря на сравнительно меньшие, чем в Евросоюзе, расходы государства на медицину, Беларусь занимает первое место в мире вместе с Канадой и Брунеем по обеспечению стопроцентного доступа населения к медуслугам. В рейтинге эффективности систем здравоохранения Bloomberg наша страна занимала по итогам 2018 года 53 место в мире из 189 стран. Также у нас выросла продолжительность жизни до 74,4 лет, тогда как в середине 2000-х она была около 69 лет.

 
 
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Белорусы все больше тратят денег на медицину. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка.
 
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