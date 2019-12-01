Четвертый день в Минске ищут пропавшего 14-летнего подростка

Источник материала: Tut.by

Милиция и родные ищут в столице 14-летнего школьника, который в минувшую пятницу ушел на занятия и до сих пор не вернулся домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото взято с сайта: help.blog.tut.by

Иван Лукащук живет в Минске в одном из домов по улице Горецкого. 29 ноября, около 07.40, он ушел из дома в школу и не вернулся.

«Подросток может проводить время в торговых центрах, ранее уходил из дома», — уточнили в милиции.

Приметы: на вид 14−15 лет, рост 155−160 см, плотного телосложения, лицо смуглое, глаза серые, голос глухой, речь ясная.

Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, кофта черного цвета с белой вставкой, джинсы черного цвета, ботинки бежевого цвета, при себе имел рюкзак черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении парня, просят сообщить в милицию по телефонам: 8 (029) 356−02−80, 8 (017)252 -02−02, 8 (017)207−67−67 или по телефону 102.