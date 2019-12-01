ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четвертый день в Минске ищут пропавшего 14-летнего подростка

02.12.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция и родные ищут в столице 14-летнего школьника, который в минувшую пятницу ушел на занятия и до сих пор не вернулся домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото взято с сайта: help.blog.tut.by

Иван Лукащук живет в Минске в одном из домов по улице Горецкого. 29 ноября, около 07.40, он ушел из дома в школу и не вернулся.

«Подросток может проводить время в торговых центрах, ранее уходил из дома», — уточнили в милиции.

Приметы: на вид 14−15 лет, рост 155−160 см, плотного телосложения, лицо смуглое, глаза серые, голос глухой, речь ясная.

Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, кофта черного цвета с белой вставкой, джинсы черного цвета, ботинки бежевого цвета, при себе имел рюкзак черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении парня, просят сообщить в милицию по телефонам: 8 (029) 356−02−80, 8 (017)252 -02−02, 8 (017)207−67−67 или по телефону 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще в пятницу он ушел на занятия и до сих пор не вернулся домой. Раньше подросток уже уходил из дома.
 
Новости дня
Новости общества
 
Исследование: белорусы тратят на медицину все больше денег из своего кошелька
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рюкзаки для города женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика