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Не деревня, но и не город. Жители Коробчиц под Гродно жалуются, что остались без кружков и клуба

02.12.2019 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители деревни Коробчицы встретились с руководством Гродненского района и пожаловались на свои проблемы: в местечке нет культурной жизни и нет своего клуба, бани и столовой, остался лишь Дом ремесленника, рассказывает «Перспектива».


Фото: grodnonews.by

Население Коробчиц — около двух тысяч человек. Это один из самых крупных населенных пунктов в Гродненском районе. Деревня относится к Коптевскому сельсовету, где и проходят все более-менее значимые культурные мероприятия, но местные туда не ездят. Как рассказывают старожилы, школы в Коробчицах не стало 25 лет назад, затем закрыли баню, столовую и детский сад. Дольше всех продержался местный ФАП: его расформировали десять лет назад.

— Я приехала сюда работать бухгалтером, мой муж занимал должность главного инженера совхоза. Жизнь была насыщенной. Работали баня, начальная школа, детский сад, ФАП, столовая, клуб. Теперь ничего нет. Из-за разросшейся коттеджной застройки мы, вроде бы, уже не деревня, но еще и не город. Хотим возродить хотя бы клуб, как в былые времена, ведь дети сидят по домам, — рассказала пенсионерка Анна Францевна.

Местная жительница Галина еще помнит насыщенную жизнь в клубе:

— Я занималась здесь вокалом и танцами. Помню, как гастролировали по фермам и заставам. Хочу, чтобы и у моих детей были увлечения. Ведь местные ребята с трудом добираются до школы: одни ездят в Гродно, другие — в Одельск. В шаговой доступности кружков и секций нет. Даже на водоемах в округе нельзя отдохнуть, все они сданы в аренду.

Люди утверждают, что творческие занятия будут востребованы. Ведь родители водят ребят на частные уроки танцев в один из коттеджей.

Председатель Гродненского районного Совета депутатов Игорь Лебецкий вспомнил, что сам выступал, чтобы в местечке сохранился Дом ремесленника. Одноэтажное двухкомнатное здание украшено рушниками, ростовыми куклами в народных костюмах и аутентичной бытовой утварью прошлого века. Игорь Лебецкий предложил занятия в кружках по интересам проводить здесь.

— Сейчас запишем, какие именно кружки нужны. Затем дадим объявления о наборе. Для организации такой работы необходимо не менее 12 желающих, — предложил сельчанам начальник отдела культуры Гродненского райисполкома Дмитрий Вильчик.

В итоге люди попросили для детей занятия танцами, для взрослых — хор. Предложили поставить в клубе теннисный стол, организовать музыку с караоке и принести стулья для публики, которая придет смотреть концерты. А их жителям Коробчиц обещают организовывать на все большие праздники. И это не считая танцев по субботам. Кстати, цену за вход уже обсудили — 3 рубля. В Доме ремесленника смогут заниматься люди почтенного возраста.

— Ребятам нужна спортивная территория, предлагаю под нее отвести участок возле Дома ремесленника, — пожелание Светланы Ивановны поддержало руководство Гродненского райисполкома.

Есть вероятность, что вскоре в Коробчицах появится небольшое поле для футбола или площадка с антивандальными тренажерами.

Однако не все просьбы жителей можно было выполнить. На встрече сельчане заговорили о запрете на новостройки в «старых» Коробчицах. Люди боятся, что из-за коттеджей лишатся своих огородов и сараев. Отдельные земельные наделы по 3−4 сотки жители получили в 70−80-е годы от совхоза. Тогда же сельхозпредприятие выделило своим работникам дополнительные участки под сараи, где обычно содержали домашний скот. К слову, «шанхай», как называют сараи сами жители, расположился почти под окнами Дома ремесленника. Некоторые сооружения стали ветхими, так как лишились хозяев.

— Ветхие сараи надо сносить, а теми, которые в нормальном состоянии, мы пользуемся. При этом хотим оставить когда-то выделенные земли, ведь цена дома без них уменьшается, — говорили люди.

Но судьба их наделов зависит от генплана. Если проектировщики задумают застроить улицу в старых Коробчицах, с огородами придется попрощаться.

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Теги: Гродно
 
 
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Жители деревни Коробчицы встретились с руководством Гродненского района и пожаловались на свои проблемы.
 
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