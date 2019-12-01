УСК по Минской области: группа лиц обвиняется в совершении около полусотни краж

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В период с конца января - начала марта 2019 года в столице, шести районах Минской области, а также двух районах Могилевской области была зарегистрирована серия краж имущества, принадлежащего физическим и юридическим лицам.

Один и тот же способ совершения хищений, обнаруженные в ходе проведенных осмотров следы и предметы указывали на то, что преступления совершались одной группой лиц.

Результатом совместной работы правоохранительных органов стало задержание сотрудниками милиции пяти человек, причастных, по версии следствия, к совершению указанных преступлений.

Обвиняемыми по уголовному делу признаны четверо жителей Минска – двое 20-летних неработающих и двое 17-летних учащихся столичного лицея, а также работающий слесарем 20-летний житель Логойска.

Согласно материалам уголовного дела, молодые люди совершали кражи в ночное время, действуя в различных сочетаниях друг с другом, заранее не обдумывая свои действия. На автомобиле одного из обвиняемых или заранее арендованном приезжали в садовые товарищества, гаражные кооперативы. Как правило, один наблюдал за обстановкой, остальные с помощью болтореза повреждали навесные замки, проникали в гаражи, складские и бытовые помещения, хозяйственные постройки. Оттуда похищали имущество (сельхозтехника, электроинструменты, автомобильные и строительные принадлежности и т.д.) и переносили в автомобиль.

Так, за одну ночь они совершали несколько краж. Похищенное сбывали скупщикам.

Также имели место факты, когда потерпевшие обнаруживали свои постройки вскрытыми путем повреждения замка, но имущество похищено не было - обвиняемые не нашли там ничего, что представляло для них интерес.

Проведенными следственными действиями установлено 46 эпизодов противоправной деятельности в течение указанного периода. Общая сумма причиненного ущерба составила более 29 тысяч рублей.

Большая часть похищенного имущества (более 100 наименований) обнаружена в ходе проведенных обысков и возвращена потерпевшим. Принятыми в ходе расследования мерами обеспечено возмещение причинённого ущерба в полном объеме.

В зависимости от роли и участия в совершенных преступлениях действия обвиняемых квалифицированы как покушение на кражу и кража, совершенная группой лиц в крупном размере (ч. 2, 3 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

К четверым жителям Минска применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к жителю Логойска – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног