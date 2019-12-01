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Не упасть бы: жительница Борисова жалуется на местных дорожников

02.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

С просьбой подсыпать полотно песчано-соляной смесью на прямую линию Миноблисполкома обратилась борисовчанка Елена Петровна. Она рассказала: последние два дня на улице Днепровской невозможно ходить — настолько велик ледяной покров. По словам заявительницы, центральные артерии города коммунальщики обработали оперативно. А вот на окраинах (улица Днепровская в том числе) полотно так и не посыпали.

— Проблема усугубляется тем, что у нас нет тротуаров, — пояснила Елена Петровна. — До остановки приходится ходить по краю дороги. А она очень скользкая. Путь до автобуса превращается в настоящее приключение.

Председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, которая проводила прямую линию, поручила местным властям и компетентным организациям как можно скорее обработать дорогу реагентами. Те, в свою очередь, заверили, что сделают все возможное для безопасного передвижения горожан.

Александр Новохрост

Фото носит иллюстративный характер

https://www.mlyn.by

 
 
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