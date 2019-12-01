Зимние шины, новые границы областей и измененное ж/д расписание. Что ожидает белорусов с 1 декабря

Источник материала: Единство

Границы областей

С 1 декабря изменятся границы Минской, Брестской и Гродненской областей, а также их районов и Жодино. Это предусмотрено Указом Президента №104. При этом за выдачу документа, подтверждающего право на земельный участок, взимать пошлину не будут. Кроме того, установят понижающие коэффициенты к размеру платы за государственную регистрацию земельных участков, прав на них, внесения изменений в документы регистра недвижимости и ряд других процедур. Граждане, ИП и юрлица освобождаются от платы за внесение изменений в документы со сведениями об адресе.

Железная дорога

Белорусская железная дорога с 1 декабря отменяет комиссионный сбор при оформлении электронных билетов. На поездки внутри республики он, как известно, обходился в 24 копейки, а в международном сообщении — 78. Теперь же, как обещают железнодорожники, электронный квиток будет стоить дешевле, чем при покупке в билетной кассе.

Со 2 декабря пользователи смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS смогут бесплатно скачать мобильное приложение «БЧ. Мой поезд». Оно предназначено для оформления проездных документов на поезда с нумерованными и ненумерованными местами. Кроме того, на корпоративном сайте www.rw.by станет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам».

В декабре БЖД вводит новый график движения поездов. На дорогах стран СНГ и Балтии он начнет действовать с 8 декабря, на пространстве стран Западной Европы — с 15-го.

По территории Беларуси будет курсировать 59 пар поездов международных линий, 19 — межрегиональных линий бизнес-класса, 42 — межрегиональных линий эконом-класса, 14 — региональных линий бизнес-класса, а также 342 — региональных линий эконом-класса и 33 пары — городских линий.

С 15 декабря БДЖ запускает ежедневные поезда в Польшу. Они будут курсировать по маршруту Варшава–Брест.

Сигареты

С 1 декабря вырастут цены на многие марки сигарет, некоторые подорожают сразу на 10 копеек. Цены поднимут все производители и поставщики. Кроме того, появится несколько новых марок. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены на них можно посмотреть на сайте МНС.

Сотовая связь

С 1 декабря сотовый оператор А1 увеличивает абонентскую плату на популярных тарифах. Впрочем, компания одновременно с этим повышает объем предоставленного интернет-трафика, количество SMS и добавляет опции безлимитного использования дополнительных услуг. Следующее изменение цен запланировано на 1 марта 2020 года.

Зимние шины и бензин

С 1 декабря по 1 марта по белорусским автодорогам необходимо передвигаться только на зимней резине. За нарушение правил грозит административная ответственность — предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ — 25,5 рублей). Также запрещен выезд на дорогу машин с изношенным протектором, высота рисунка которого составляет менее 4 мм. Такое нарушение чревато предупреждением или штрафом до 1 БВ. Повторное игнорирование данного требования в течение года может привести к штрафу от 2 до 5 БВ (от 51 до 127,5 рубля). Как утверждают в МВД, сроки для обязательной смены шин с наступлением зимнего сезона пока менять не планируют.

Также с 1 декабря на 1 копейку вырастут розничные цены на автомобильное топливо. Как сообщает концерн «Белнефтехим», на автозаправочных станциях бензин АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 60 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 70 копеек, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 92 копейки, ДТ – 1 рубль 70 копеек.

Дороги

Правительство утвердило расширение сети платных дорог. Так, с 1 декабря станет платным реконструированный участок автомобильной дороги М6/Е28 Минск — Гродно — граница Польши (Брузги) с 134-го по 196-й км. С учетом ранее введенных платных участков автомобильная дорога М6/Е28 станет платной практически на всем протяжении (с 12-го по 287-й км). Общая протяженность сети платных дорог в Беларуси достигнет 1787 км.

Нефть

С 1 декабря Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 802 от 27 ноября 2019 года. Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 90,5 долларов за 1 т (ранее — 88,3). Пошлина на прямогонный бензин вырастет до 49,7 долларов за 1 т (ранее — 48,5). На товарные бензины пошлина увеличится до 27,1 доллара за 1 т (была 26,4). Такой же размер пошлины установлен в отношении легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

К слову, планируется, что в начале декабря Беларусь назовет России окончательную сумму потерь из-за грязной нефти. Цифры станут известны после завершения капитального ремонта Мозырьского НПЗ.

Переводы

С декабря почтовый денежный перевод можно получить в любом отделении «Белпочты» независимо от места проживания. Внутренние почтовые денежные переводы принимаются без ограничения пересылаемой суммы, с дополнительными услугами: уведомлением о получении, письменным сообщением, доставкой на дом. Международные почтовые денежные переводы принимаются с уведомлением о вручении и письменным сообщением. Международные почтовые денежные переводы в иностранной валюте принимаются в выделенных отделениях почтовой связи.

Ярмарка вакансий

12 декабря в Минске культурно-спортивный центр УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (ул.Чкалова, 7) приглашает на общегородскую ярмарку вакансий «Работа здесь!». Она продлится с 10.00 до 13.00. По данным комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, в ноябре в столице свободными оставалось 20,5 тыс. рабочих мест. Из них 13 тыс. вакансий – для представителей рабочих профессий. Самый большой спрос сейчас на инженеров, медсестер, поваров и уборщиков.

Гуляния

К декабрю в столице в самых оживленных местах будут смонтированы все 29 новогодних елей. Массовые гуляния развернутся в Минске на 24 площадках. В целом праздничные мероприятия в столице будут проходить с 1 декабря 2019 года до 15 января 2020 года. Так, 14 декабря на площадке у Дворца спорта и на пл. Октябрьской стартует рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». В каждом районе столицы состоятся рождественские ярмарки, новогодние представления, концерты, спектакли, балы, спортивные праздники.