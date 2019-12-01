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Кто-то сообщил о минировании ПГУ: эвакуировали всех студентов в Полоцке и Новополоцке

02.12.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На электронную почту милиции 2 декабря поступило сообщение о взрывном устройстве, которое якобы заложено в Полоцком государственном университете. На место сразу же выбыли саперы, милиционеры, сотрудники МЧС и медики, сообщает МВД.


— Сотрудники милиции обеспечивают общественную безопасность. Специалисты обследуют корпуса университета и прилегающую территорию на наличие опасных предметов, — сообщают в МВД.

«В ПГУ эвакуация, МЧС И МВД на месте. Тревога не учебная, причина пока что неизвестна. Студентов отпустили домой. Здание обыскивают с собаками», — говорится в сообщении телеграм-канала «Отчислено».

По информации портала gorod214.by, эвакуированы люди из корпусов вуза и в Полоцке, и в Новополоцке, а также те, кто находился на факультетах в университетском городке в новополоцком микрорайоне Междуречье.

Один из студентов рассказал порталу о том, как проходила эвакуация: «Вначале было три длинных звонка, с которых обычно начинается тревога. Затем в аудиторию зашла вахтерша и сказала, чтобы все шли домой. На улице стояли машины милиции, ребята в обмундировании, спасатели. Кто-то из преподавателей говорил, что тревога учебная. Сначала мы стояли на крыльце университета, но потом работники МЧС сказали всем разойтись».

 
 
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На электронную почту милиции 2 декабря поступило сообщение о взрывном устройстве, которое якобы заложено в Полоцком государственном университете.
 
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