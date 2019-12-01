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Кто-то сообщил о минировании ПГУ: эвакуировали всех студентов в Полоцке и Новополоцке
02.12.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На электронную почту милиции 2 декабря поступило сообщение о взрывном устройстве, которое якобы заложено в Полоцком государственном университете. На место сразу же выбыли саперы, милиционеры, сотрудники МЧС и медики,
— Сотрудники милиции обеспечивают общественную безопасность. Специалисты обследуют корпуса университета и прилегающую территорию на наличие опасных предметов, — сообщают в МВД.
«В ПГУ эвакуация, МЧС И МВД на месте. Тревога не учебная, причина пока что неизвестна. Студентов отпустили домой. Здание обыскивают с собаками», —
По
Один из студентов рассказал порталу о том, как проходила эвакуация: «Вначале было три длинных звонка, с которых обычно начинается тревога. Затем в аудиторию зашла вахтерша и сказала, чтобы все шли домой. На улице стояли машины милиции, ребята в обмундировании, спасатели. Кто-то из преподавателей говорил, что тревога учебная. Сначала мы стояли на крыльце университета, но потом работники МЧС сказали всем разойтись».
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На электронную почту милиции 2 декабря поступило сообщение о взрывном устройстве, которое якобы заложено в Полоцком государственном университете.
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