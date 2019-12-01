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В Гродно мужчина украл около магазина таксу, но собака сбежала и вернулась домой

02.12.2019 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно у пенсионерки украли собаку, которую она оставила около торгового центра OldCity, а сама пошла за покупками. Женщина сразу же обратились в милицию, сотрудники быстро нашли мужчину, который забрал собаку, — однако к тому времени пес успел убежать и вернуться домой, сообщает милиция региона.


Все произошло в минувшую субботу. 69-летняя гродненка в обед пришла торговый центр. Привязала свою таксу у входа в задние, а когда через полчаса вышла, то увидела, что питомец пропал.

Владелица сразу же сообщила об исчезновении пса в милицию. Оказалось, животное забрал проходивший мимо 49-летний мужчина. Он подошел к скамейке, где была привязана такса, около 15 минут сидел рядом, гладил собаку, а потом забрал.

Мужчина объяснил милиционерам, что был пьян, а еще он очень любит собак. Ему показалось, что такса замерзла, хотя та была одета в комбинезон. В итоге подозреваемый отвел собаку в строительную бытовку, где отпустил с поводка, а сам продолжил выпивать.

Потом мужчина забыл закрыть дверь в помещение — и собака сбежала. Она хорошо знала район, так как хозяйка постоянно там ее выгуливает. Такса самостоятельно вернулась домой, а милиционеры нашли в бытовке у подозреваемого комбинезон и ошейник.

Сейчас собака уже дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно у пенсионерки украли собаку, которую она оставила около торгового центра OldCity, а сама пошла за покупками.
 
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