Во сколько обходится бюджету лечение белорусов в больнице

Источник материала: Tut.by

Дороже всего центральным районным больницам обходится лечение реанимационных пациентов. В среднем на один такой случай из бюджета тратится 4185 рублей. Об этом говорят эксперты Всемирного банка, проанализировавшие эффективность медпомощи в больницах. Данные опубликованы в статье Дмитрия Ермака в последнем выпуске профильного журнала «Финансы. Учет. Аудит».



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Специалисты Всемирного банка провели исследование в 93 учреждениях здравоохранения страны. Они пришли к выводу, что в среднем в стационаре белорусы проводят 13,7 дней.

В реанимационных отделениях центральных районных больниц цена койко-дня варьируется от 200 до около 450 рублей, а итоговая стоимость в зависимости от количества проведенных пациентом дней — от 2,2 тысяч до 11,6 тысяч рублей. Как отмечают эксперты Всемирного банка, более высокая стоимость не всегда означает использование более сложных технологий. Как раз более дорогостоящее реанимационное лечение характерно для менее мощных больниц.

Меньше всего бюджету обходится лечение больных в терапевтическом отделении районной больницы — около 338 рублей при средней длительности пребывания 9,5 дней. Лечение терапевтического случая отличается по регионам. Наиболее экономная Гомельская область — в среднем из казны на такого пациента уходит 271 рубль, а самый высокий показатель в Брестской области — 392 рубля.

Лечение неврологического случая в центральной районной больнице в условиях стационара в среднем обходится казне в 446 рублей, инфекционного — 427 рублей, педиатрического — 352 рубля, хирургического — 480 рублей.

В районной больнице одна физиотерапевтическая процедура обходится бюджету в 1,32 рубля, в городских клиниках — 1,67 рубля. Вызов скорой помощи в Гомельской области обходится в среднем 44 рубля, а в Брестской и Могилевской областях — в среднем 77 рублей. По мнению экспертов это может быть связано с частотой выездов и дальностью расстояний.

Визит врача общей практики в среднем по областям составляет 12−14 рублей.

Эксперты Всемирного банка считают, что старение населения увеличит нагрузку на систему медпомощи в Беларуси, поэтому важно принять меры, чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств. В первую очередь нужно определить гарантированный пакет медуслуг для населения за счет бюджета и пересмотреть критерии для госпитализации. По мнению специалистов, лечение многих состояний можно обеспечить на амбулаторном уровне, а не везти людей в больницу. И это сократит расходы на финансировании больниц на 10−15%.