«Они друг друга топили». 18-летний парень из Барановичей - о спасении провалившихся под лед троих детей

Источник материала: Tut.by

1 декабря в Барановичах трое школьников провалились под лед на озере Светиловском. Тонущих детей на берег вытащил 18-летний Егор Ващилко, который проходил мимо водоема. Парень рассказал TUT.BY, как спасал малышей.



Егор Ващилко. Фото: VK

В воскресенье днем Егор шел из дома в тренажерку. Путь проходил мимо Светиловского озера. По дороге он заметил, как трое школьников вышли на лед. Прохожие сделали им замечание, дети вернулись на берег, дождались, пока рядом не будет взрослых — и опять пошли на замерзший водоем.

— Так было раз пять: их прогоняли, а они возвращались на лед. Взрослые ведь не будут стоять и ждать, пока дети уйдут от озера. Я их тоже несколько раз предупреждал — им было все равно, — вспоминает Егор.

Парень говорит, что у берега лед был проломлен. Дети перепрыгнули провал — и пошли ближе к середине замерзшего озера. Там они бросали камни и топали ногами, проверяя прочность льда. В итоге лед не выдержал — и все трое оказались в воде.

— Я побежал к ним. Пытался выйти на лед, но только ступал — лед проваливался. Я снял куртку, кофту, лег на лед и пополз к ним. Сразу за мной пополз священник из ближайшей церкви.

По словам парня, в том месте глубина озера — около двух метров. Дети барахтались у кромки, хватались друг за друга и за хрупкий лед.

Видео: intex-press

— Проблема была в том, что они друг друга, можно сказать, топили: хватались за чужие портфели, за лед.

Егор ползком добрался до кромки льда и достал двоих школьников:

— Третьего хотел вытащить — и тут подо мной лед треснул. Я успел согнуться пополам и верхней частью тела лечь на лед, нижняя была в воде. Тут третий уже сам выбрался. Священник тоже лег на лед и говорил детям, чтобы они не шли, а ползли по льду. Я из воды выбрался сам.

На берегу мокрых школьников встретили прохожие. Что было с детьми дальше, Егор не знает — их забрали взрослые и увели к родителям. Сам же спаситель вместо качалки пошел домой отогреваться.

Как рассказали TUT.BY в областном совете ОСВОД, здоровью детей и Егора ничего не угрожает.

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