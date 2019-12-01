В преддверии старта акции «Наши дети» на елках Гродненской области включат иллюминацию

Источник материала: Полымя

В преддверии старта акции «Наши дети» на елках во всех районах Гродненской области и в Гродно одновременно 7 декабря включат новогоднюю иллюминацию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.





«Одна из задач — создать для каждого ребенка атмосферу праздника и радости. Накануне старта акции на елках будет включена иллюминация. Новогодние мероприятия запланированы во всех учреждениях образования», — рассказали в облисполкоме.

Речь идет не только о представлениях и утренниках. 10 декабря 39 особо одаренным учащимся и студентам вручат областную стипендию имени А.И.Дубко за высокие достижения в учебной, творческой и спортивной деятельности. Торжественную церемонию примет Новый Замок. «Кроме того, 26 школьников, учащихся профессионального образования и студентов высших учебных заведений примут участие в танцевальной программе республиканского бала в Минске во Дворце Независимости», — рассказали в облисполкоме. Успешных в учебе и общественной жизни школьников, студентов, учащихся учреждений профессионального образования 18 декабря пригласят на бал в областную филармонию. Помимо танцевальной программы, участников ждет праздничный концерт.

Областная елка в этом году пройдет 27 декабря в обновленной областной филармонии, что позволит существенно увеличить количество участников. Приглашение на елку получат 1,1 тыс. школьников со всех районов области.

Ждет в гости мальчишек и девчонок Дед Мороз. В регионе на базе учреждений образования будут работать 16 резиденций новогоднего волшебника. Планируется, что их посетят не менее 16 тыс. мальчишек и девчонок.

Зимой волонтеры из числа школьников и студентов посетят пожилых и одинокопроживающих людей, вручат им теплые вещи — варежки, шарфы и шапки — связанные собственными руками.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» пройдет в Беларуси с 9 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

Источник: БелТА