﻿ В преддверии старта акции «Наши дети» на елках Гродненской области включат иллюминацию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В преддверии старта акции «Наши дети» на елках Гродненской области включат иллюминацию

02.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В преддверии старта акции «Наши дети» на елках во всех районах Гродненской области и в Гродно одновременно 7 декабря включат новогоднюю иллюминацию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В преддверии старта акции «Наши дети» на елках Гродненской области включат иллюминацию

«Одна из задач — создать для каждого ребенка атмосферу праздника и радости. Накануне старта акции на елках будет включена иллюминация. Новогодние мероприятия запланированы во всех учреждениях образования», — рассказали в облисполкоме.

Речь идет не только о представлениях и утренниках. 10 декабря 39 особо одаренным учащимся и студентам вручат областную стипендию имени А.И.Дубко за высокие достижения в учебной, творческой и спортивной деятельности. Торжественную церемонию примет Новый Замок. «Кроме того, 26 школьников, учащихся профессионального образования и студентов высших учебных заведений примут участие в танцевальной программе республиканского бала в Минске во Дворце Независимости», — рассказали в облисполкоме. Успешных в учебе и общественной жизни школьников, студентов, учащихся учреждений профессионального образования 18 декабря пригласят на бал в областную филармонию. Помимо танцевальной программы, участников ждет праздничный концерт.

Областная елка в этом году пройдет 27 декабря в обновленной областной филармонии, что позволит существенно увеличить количество участников. Приглашение на елку получат 1,1 тыс. школьников со всех районов области.

Ждет в гости мальчишек и девчонок Дед Мороз. В регионе на базе учреждений образования будут работать 16 резиденций новогоднего волшебника. Планируется, что их посетят не менее 16 тыс. мальчишек и девчонок.

Зимой волонтеры из числа школьников и студентов посетят пожилых и одинокопроживающих людей, вручат им теплые вещи — варежки, шарфы и шапки — связанные собственными руками.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» пройдет в Беларуси с 9 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

Источник: БелТА

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии старта акции «Наши дети» на елках во всех районах Гродненской области и в Гродно одновременно 7 декабря включат
 
Новости дня
Новости общества
 
В Барановичах прохожий спас троих детей, который провалились под лед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика