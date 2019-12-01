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ТОП простых советов для автовладельцев при выборе незамерзайки

02.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

ТОП простых советов для автовладельцев при выборе незамерзайки

В холодное время года безопасность во время движения во многом зависит от состояния стекол.

Обычная дистиллированная вода при минусовой температуре замерзает, что может привести к тому, что омыватель вашего автомобиль выйдет из строя. Хуже, если жидкость замерзнет на лобовом стекле автомобиля при сильном потоке встречного воздуха. Поэтому в магазинах автозапчастей невероятную популярность приобрели щетки со скребком и жидкость для омывания стекол машины зимой – незамерзайка. Для того, чтобы ее правильно выбрать и залить, воспользуйтесь советами «МИР 24».

 
 
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В холодное время года безопасность во время движения во многом зависит от состояния стекол. Обычная дистиллированная вода при минусовой температуре
 
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