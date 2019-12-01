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«Оплатила билеты онлайн, но места вернули в продажу». В БЖД пояснили: был сбой в системе

02.12.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу утром через сайт БЖД читательница TUT.BY Анна купила билеты на поезд. Оплата, рассказывает, прошла — смс об этом девушка получила. Позже, чтобы еще раз сверить все квитки, Анна открыла электронную почту, но билетов там не было. В БЖД пояснили: был сбой в системе.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

30 ноября примерно в 9 утра Анна заказала два билета из Бреста до Варшавы. Квитки выбрала и купила через сайт БЖД. Смс-банкинг оповестил — оплата прошла.


— Через какое-то время я решила посмотреть, пришли ли мне на почту билеты, зашла на ящик — там ничего, — возвращается к тем событиям Анна. — Проверила, показывает ли сайт мои места, как купленные, оказалось — нет. Я позвонила в справочную, там пояснили: произошел какой-то сбой. Якобы при онлайн-покупке система не получает информации об оплате, и билеты через какое-то время снова возвращаются в продажу. После этого я пошла на вокзал и купила билет в кассе.

Днем на электронную почту Анны пришла информация: купленные ей билеты аннулированы. А вечером смс-банкинг предупредил, что на карту вернулись деньги, которые она заплатила за онлайн-квитки.


— За деньги я не переживала, знала: у меня есть все чеки о переводе средств, и деньги мне вернут, — говорит собеседница. — С другой стороны, хорошо, что я случайно проверила почту и заметила, что билетов нет. А если кто-то заказал и не посмотрел? Ведь мы не всегда обращаем внимание на смски, которые оправляет смс-банкинг.

В пресс-службе БЖД TUT.BY пояснили: в ночь с пятницы на субботу в системе продажи билетов через интернет «произошел отказ».

— Это было связано с внутренними проблемами, — поясняют специалисты пресс-службы. —  Не работала оплата по двум платежным веткам — Assist и ЕРИП. Оплата через интернет-банкинг "Беларусбанка" функционировала полноценно.

Примерно к 12.30 работу системы восстановили. Все пассажиры, которые в «нерабочий промежуток» оформляли билеты онлайн, не получили на почту уведомления о приобретенных квитках.

— По всем заказанным билетам, по которым были удержаны деньги, возврат произошел автоматически в эти же сутки, — продолжают собеседники. — Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

 
Теги: Брест
 
 
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В субботу утром через сайт БЖД читательница TUT.BY Анна купила билеты на поезд. Оплата, рассказывает, прошла - смс об этом девушка получила. Позже, чтобы еще раз сверить...
 
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