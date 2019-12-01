«Он был одним из лучших».Коллеги о водолазе, который погиб во время поисков рыбака в Минской области

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 1 декабря, на реке Сивельга около деревни Великий Быков в Минской области погиб водолаз. Он занимался поиском пропавшего 36-летнего подводного охотника.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В Минской областной организация ОСВОД глубоко переживают трагедию. Погибший Павел Викторович Власов около 30 лет работал водолазом. Коллеги характеризуют его как очень опытного специалиста, говорят, что он был одним из лучших специалистов.

— Он был начальником маневренно-поисковой группы Минска, длительное время работал в Минскводоканале, — рассказывают коллеги.

Маневренно-поисковая группа занимается поиском пропавших без вести, вещественных доказательств на воде.

— Это был один из лучших среди людей, которые ходят по этой планете. Большая трагедия.

Поисковая операция на реке Сивельга проходила 1 декабря. Как объясняют коллеги погибшего, она была достаточно длительной по времени, потому что участок водной поверхности был очень большим, часть его была покрыта льдом, а где мог находится подводный охотник — было неизвестно. Именно поэтому найти его спасателям было сложно. Сегодня его тело подняли из воды.

Павел Власов жил в Минске, у него остались жена и дочь. Он был нумизматом и филателистом, увлекался историей.

Как сообщает СК, на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти мужчин. Все обстоятельства произошедшего выясняются.