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По факту падения забора на женщину в Гродно возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - прораб

02.12.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

СК возбудил уголовное дело по факту падения забора на 40-летнюю женщину в Гродно. Подозреваемый — прораб строительной организации. Сейчас пострадавшая гродненка в больнице в тяжелом состоянии.


Фото: hrodna.life

Напомним, все произошло вечером 29 ноября на улице Горького: на 40-летнюю женщину упал забор. Это, кстати, уже не первое подобное происшествие в 2019 году на Горького: в марте недалеко от места происшествия строительный забор упал на машину.

Следователи опросили сотрудников организации, которая занималась установкой временного строительного ограждения, также изъяли документацию. Были опрошены жильцы соседних домов, работники магазина около места происшествия.

Следователи пришли к выводу, что прораб организации при выполнении строительных работ вблизи дома № 69 по улице Горького не обеспечил их безопасность, в результате чего и произошло падение строительного ограждения. В отношении 37-летнего прораба возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

 
Теги: Гродно
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения забора на 40-летнюю женщину в Гродно. Подозреваемый - прораб строительной организации. Сейчас...
 
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