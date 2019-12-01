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По факту падения забора на женщину в Гродно возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - прораб
02.12.2019 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
СК возбудил
Напомним,
Следователи опросили сотрудников организации, которая занималась установкой временного строительного ограждения, также изъяли документацию. Были опрошены жильцы соседних домов, работники магазина около места происшествия.
Следователи пришли к выводу, что прораб организации при выполнении строительных работ вблизи дома № 69 по улице Горького не обеспечил их безопасность, в результате чего и произошло падение строительного ограждения. В отношении 37-летнего прораба возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения забора на 40-летнюю женщину в Гродно. Подозреваемый - прораб строительной организации. Сейчас...
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