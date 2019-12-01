Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия

Источник материала: Вороновская газета





Общеизвестный принцип олимпийских состязаний «быстрее, выше, сильнее» получил дополнение «дружно» на районной спортландии «Спорт для всех», приуроченной к Международному дню инвалидов.



















Организаторы спортивного праздника — сотрудники ТЦСОН — постарались создать условия и возможности для самореализации посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Помощь в этом им оказали работники Вороновской СДЮШОР и районного центра культуры и народного творчества.







































Спортивный азарт, стремление к победе и искренняя поддержка болельщиков создавали накал страстей на спортивной площадке. А градус турнирной интриги и соперничества в конкурсах «Гонка мячей», «Игольное ушко», «Сбор урожая», комбинированной эстафеты и других вызывал бурю эмоций как у соперников, так и на трибунах. И «Комета», и «Дружба» очень старались набрать наибольшее количество баллов. Но удача была на стороне «дружных»: с отрывом в несколько очков они праздновали победу.































































Дополнить радость спортивной встречи поспешила районная организация РОО «Белая Русь». Ее председатель Олег Тарасов словами восхищения жизненной позицией участников состязания поприветствовал спортсменов. Каждому из них достался подарок от общественного объединения.







































Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.