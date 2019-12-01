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Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия

02.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия

Общеизвестный принцип олимпийских состязаний «быстрее, выше, сильнее» получил дополнение «дружно» на районной спортландии «Спорт для всех», приуроченной к Международному дню инвалидов.

 


Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия

Организаторы спортивного праздника — сотрудники ТЦСОН — постарались создать условия и возможности для самореализации посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Помощь в этом им оказали работники Вороновской СДЮШОР и районного центра культуры и народного творчества.


Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия

Спортивный азарт, стремление к победе и искренняя поддержка болельщиков создавали накал страстей на спортивной площадке. А градус турнирной интриги и соперничества в конкурсах «Гонка мячей», «Игольное ушко», «Сбор урожая», комбинированной эстафеты и других вызывал бурю эмоций как у соперников, так и на трибунах. И «Комета», и «Дружба» очень старались набрать наибольшее количество баллов. Но удача была на стороне «дружных»: с отрывом в несколько очков они праздновали победу.


Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия

Дополнить радость спортивной встречи поспешила районная организация РОО «Белая Русь». Ее председатель Олег Тарасов словами восхищения жизненной позицией участников состязания поприветствовал спортсменов. Каждому из них достался подарок от общественного объединения.


Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия
Спорт для всех. К Международному дню инвалидов в Вороново прошла районная спортландия

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
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Общеизвестный принцип олимпийских состязаний «быстрее, выше, сильнее» получил дополнение «дружно» на районной спортландии «Спорт для всех», приуроченной к...
 
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