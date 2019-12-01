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Ночная ярмарка возле Дворца спорта в Новый год все-таки будет работать. Узнали, что там будет
02.12.2019 16:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно на пресс-конференции местные власти сообщили, что перенесут новогодние гуляния на
Крупная ярмарка «Колядный кирмаш» будет работать с 14 декабря по 15 января возле Дворца спорта. Ее организатор — предприятие «
На ярмарке обещают установить 35 деревянных домиков для торговли новогодними украшениями, одеждой и едой. По словам организаторов, выбор блюд будет приличный — можно перекусить драниками, жареными улитками, купить бургеры и хот-доги, попробовать литовскую кухню, венгерские калачи, мясо в тандыре, а также выпить горячие напитки.
Кроме покупок и перекусов, на ярмарке организуют и развлекательную программу с парком аттракционов, синема-баром, шоу самоваров, а также с катаниями на ездовых собаках в упряжках, на пони. Для детей установят новогоднюю почту для писем Деду Морозу.
Время работы ярмарки: в будни — с 14.00 до 23.00, в выходные — с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь — с 23.00 до 4.00.
Напомним, в Минске в новогодние праздники, кроме городских центральных площадок, будут работать еще и новые, частные. Например, ярмарка
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На старом месте возле Дворца спорта гулянья в ночь с 31 декабря по 1 января все же пройдут.
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