Ночная ярмарка возле Дворца спорта в Новый год все-таки будет работать. Узнали, что там будет

Источник материала: Tut.by

Недавно на пресс-конференции местные власти сообщили, что перенесут новогодние гуляния на Октябрьскую площадь . Но выяснилось, что на старом месте возле Дворца спорта праздник ночью с 31 декабря на 1 января все же пройдет. Мы узнали, что там будет происходить.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Крупная ярмарка «Колядный кирмаш» будет работать с 14 декабря по 15 января возле Дворца спорта. Ее организатор — предприятие « Минсквнешторгинвест ».

На ярмарке обещают установить 35 деревянных домиков для торговли новогодними украшениями, одеждой и едой. По словам организаторов, выбор блюд будет приличный — можно перекусить драниками, жареными улитками, купить бургеры и хот-доги, попробовать литовскую кухню, венгерские калачи, мясо в тандыре, а также выпить горячие напитки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кроме покупок и перекусов, на ярмарке организуют и развлекательную программу с парком аттракционов, синема-баром, шоу самоваров, а также с катаниями на ездовых собаках в упряжках, на пони. Для детей установят новогоднюю почту для писем Деду Морозу.

Время работы ярмарки: в будни — с 14.00 до 23.00, в выходные — с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь — с 23.00 до 4.00.

Напомним, в Минске в новогодние праздники, кроме городских центральных площадок, будут работать еще и новые, частные. Например, ярмарка возле Комаровского рынка — в том числе и в новогоднюю ночь. С 25 по 29 декабря — «Песочница» на «Горизонте». Также скоро откроется новая для Минска Art Arena на Кальварийской, напротив «Короны» — ее расписание мероприятий мы анонсируем чуть позже.