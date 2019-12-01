Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления по лицензированию СПА-услуг

Источник материала: Tut.by

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина, касающийся изменения перечня услуг, которые СПА-центры могут оказывать без медицинской лицензии. Под запретом без лицензии могут оказаться соляные комнаты, несколько видов массажа и световое воздействие. Их, по мнению ведомства, следует отнести к медицинским процедурам. А значит, выполнять их смогут только специалисты с медицинским образованием на оборудовании, которое пройдет специальную регистрацию, и в центрах, которые получат лицензию от Минздрава.



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Со 2 по 12 декабря 2019 года на правовом форуме Беларуси проходит общественное обсуждение проекта постановления Совета Министров «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность)».

«На рынке медицинских услуг в Республике Беларусь появилось большое количество новых физиотерапевтических, косметологических, хирургических методик (радиочастотный лифтинг, радиочастотный липолиз, ультразвуковой SМАS-лифтинг, нитевой лифтинг, криолиполиз, инъекционная терапия с использованием аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами, лазерная эпиляция, лазерный аблативный неаблативный лифтинг кожи, имплантация нитей и др.), которые в настоящее время уже применяются в государственных учреждениях и частных медицинских центрах в рамках имеющейся у них лицензии по косметологии и/или физиотерапии. Все используемое для проведения процедур оборудование по своим техническим параметрам и назначению относится к медицинской технике и подлежит в установленном порядке государственной регистрации. Это позволит при предоставлении медицинских услуг допустить к применению только качественную и безопасную медицинскую технику», — говорится в обосновании необходимости проекта.

Напомним, ранее владельцы СПА-центров говорили , что нововведения сильно ударят по их бизнесу. Ассоциация прикладной эстетики и СПА в ответ на свое обращение получила ответ из Минздрава, что фитнес-массаж, стоун-массаж, спортивный массаж, восточный массаж, СПА-массаж, массаж с ароматическим воздействием, аюрведический массаж следует отнести к медицинским услугам.

Вместе с тем пресс-служба Минздрава отмечала , что в грядущих изменениях речь идет только о лечебном массаже:

— Массаж является медицинским вмешательством, входит в перечень простых медицинских вмешательств. Передозировка массажного воздействия, нераспознание заболевания или патологического состояния, нарушение техники и методики проведения массажа приводят к тканевым повреждениям, развитию или проявлению патологического процесса, к различным осложнениям не только в зоне массажа, но и в других органах и организме в целом. Отсутствие у специалистов знаний анатомии, физиологии человека, специального обучения, достаточного для закрепления и совершенствования теоретических и практических умений, и навыков по массажу не дает возможности на профессиональном уровне овладеть методикой и техникой любого вида массажа, что, в свою очередь, может привести к причинению вреда здоровью человека.

Как показывает десятилетняя практика работы по лицензированию медицинской деятельности, случаи причинения вреда здоровью при оказании медуслуг специалистами без медобразования — не единичны, уточняли в Минздраве. Чаще всего, речь идет об оказании некачественных услуг по массажу, услуг соляриев, лазерной эпиляции.

В проекте постановления к массажным услугам, которые предлагают лицензировать, предлагают отнести бесконтактный гидромассаж (с использованием медтехники), механический аппаратный массаж (с использованием медтехники), роликово-вакуумный массаж, криомассаж, ручной массаж с выполнение специальных массажных приемов и с использованием специальных приспособлений для механического воздействия.