Поздравляем родителей и новорождённых новолукомчан

Источник материала: Чырвоны прамень

Долгих Виталия Анатольевича и Викторию Валерьевну с рождением дочери Стефании,

Латышкевичей Андрея Олеговича и Ирину Викторовну с рождением дочери Яны,

Бавтрушко Дмитрия Викторовича и Алину Сергеевну с рождением дочери Елизаветы,

Серебро Александра Степановича и Ирину Петровну с рождением сына Павла,

Бриль Павла Васильевича и Шапковскую Анну Викторовну с рождением дочери Дарины,

Антоновых Андрея Николаевича и Ольгу Владимировну с рождением сына Богдана,

Парфеновичей Владимира Викторовича и Светлану Михайловну с рождением дочери Златы,

Дешкевичей Игоря Сергеевича и Людмилу Валерьевну с рождением сына Александра,

Дрозд Илью Артуровича и Ольгу Сергеевну с рождением сына Павла,

Коварда Дмитрия Валерьевича и Александру Олеговну с рождением дочери Арины,

Зуевых Александра Леонидовича и Надежду Викторовну с рождением дочери Карины,

Старовойтовых Дениса Сергеевича и Викторию Юрьевну с рождением дочери Владиславы,

Митьковец Юрия Геннадьевича и Марию Сергеевну с рождением дочери Ксении,

Долгих Николая Сергеевича и Елену Алексеевну с рождением сына Вадима,

Вусовых Евгения Александровича и Татьяну Вячеславовну с рождением сына Никиты,

Кувецких Максима Дмитриевича и Майю Васильевну с рождением дочери Дарьи,

Аношко Романа Владимировича и Марию Андреевну с рождением дочери Таисии,

Чикун Дмитрия Александровича и Анастасию Александровну с рождением дочери Ксении,

Старовойтовых Александра Александровича и Светлану Валерьевну с рождением дочери Вероники,

Дук Дмитрия Сергеевича и Юлию Сергеевну с рождением сына Даниила.



