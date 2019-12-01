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Поздравляем родителей и новорождённых новолукомчан

02.12.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Долгих Виталия Анатольевича и Викторию Валерьевну с рождением дочери Стефании,
Латышкевичей Андрея Олеговича и Ирину Викторовну с рождением дочери Яны,
Бавтрушко Дмитрия Викторовича и Алину Сергеевну с рождением дочери Елизаветы,
Серебро Александра Степановича и Ирину Петровну с рождением сына Павла,
Бриль Павла Васильевича и Шапковскую Анну Викторовну с рождением дочери Дарины,
Антоновых Андрея Николаевича и Ольгу Владимировну с рождением сына Богдана,
Парфеновичей Владимира Викторовича и Светлану Михайловну с рождением дочери Златы,
Дешкевичей Игоря Сергеевича и Людмилу Валерьевну с рождением сына Александра,
Дрозд Илью Артуровича и Ольгу Сергеевну с рождением сына Павла,
Коварда Дмитрия Валерьевича и Александру Олеговну с рождением дочери Арины,
Зуевых Александра Леонидовича и Надежду Викторовну с рождением дочери Карины,
Старовойтовых Дениса Сергеевича и Викторию Юрьевну с рождением дочери Владиславы,
Митьковец Юрия Геннадьевича и Марию Сергеевну с рождением дочери Ксении,
Долгих Николая Сергеевича и Елену Алексеевну с рождением сына Вадима,
Вусовых Евгения Александровича и Татьяну Вячеславовну с рождением сына Никиты,
Кувецких Максима Дмитриевича и Майю Васильевну с рождением дочери Дарьи,
Аношко Романа Владимировича и Марию Андреевну с рождением дочери Таисии,
Чикун Дмитрия Александровича и Анастасию Александровну с рождением дочери Ксении,
Старовойтовых Александра Александровича и Светлану Валерьевну с рождением дочери Вероники,
Дук Дмитрия Сергеевича и Юлию Сергеевну с рождением сына Даниила.

Поздравляем родителей и новорождённых новолукомчан

 
 
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Долгих Виталия Анатольевича и Викторию Валерьевну с рождением дочери Стефании, Латышкевичей Андрея Олеговича и Ирину Викторовну с рождением дочери Яны,
 
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