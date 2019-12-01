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В Светлогорске молодые мамы пытались вывезти украденный в магазине товар в колясках с ддетьми
02.12.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске две молодые мамы пытались украть из магазина товары,
Девушки пришли в магазин с детьми. В торговый зал они направились с коляской, которую наполняли различными товарами и продуктами. Однако, как выяснилось, рассчитываться за них посетительницы не собирались.
На выходе из магазина покупательниц остановили охранники. В коляске они обаружили продукты питания, сковороду, несколько зонтов, белье, подгузники и другие товары на сумму около 300 рублей.
В отношении молодых мам возбуждено уголовное дело за покушение на кражу.
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Рассчитываться за товары посетительницы не собирались.
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