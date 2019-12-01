Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Прогнозы на Евровидение
Прогнозы на Евровидение
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Новости Общества
Если нашли наркотики (инфографика)
02.12.2019 —
Новости Общества
|
Радзiма
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Радзiма
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если нашли наркотики (инфографика)
Загрузка...
Новости дня
Новости общества
В Светлогорске молодые мамы пытались вывезти украденный в магазине товар в колясках с ддетьми
Главные новости сегодня
Настя Рыбка призналась во встрече с Лукашенко (видео)
07:04,
Новости Волковыска
Почти окончательно. Минфин рассказал, как будут взимать «дорожный налог»
19:57,
Tut.by
«Капитуляция» Беларуси или битва на «пряниках»
19:27,
Tut.by
«За утрату доверия партии». Канопацкую исключили из ОГП
21:39,
Tut.by
«Надо бороться не со следствием, а с причиной». Матери сыновей, осуждённых за сбыт наркотиков, рассказали, как отстаивают права детей
22:21,
СТВ
Для белорусов снизят пошлину за перевес посылок из-за границы. Для кого урежут лимиты на «бандероли»?
20:36,
Tut.by
О бюджете-2020, зарплатах, пенсиях и «дорожном сборе». Рассказывает министр финансов Максим Ермолович
19:42,
СТВ
Из спорта в наркоманы. Минчанин рассказал, что тюрьма, возможно, спасла его от смерти
22:36,
СТВ
НХЛ. «Миннесота» против «Далласа», «Бостон» играет с «Монреалем», «Ванкувер» – «Эдмонтон»
21:08,
Tribuna.com
«Едут, все хорошо». Застрявшие на границе тигры наконец отправились в свой новый дом в Испанию
19:14,
Tut.by
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
Новости Общества
Во сколько обходится бюджету лечение белорусов в больнице
14:36,
Tut.by
В Барановичах прохожий спас троих детей, который провалились под лед
12:12,
Tut.by
Выйшаў у свет зборнік Міколы Чарняускага «На парозе дабрыні і болю»
12:25,
Газета Авангард
Не прошло и двух недель. Посмотрите, как хулиганы испортили новый футбольный манеж в Гомеле
12:04,
Tut.by
В Светлогорске молодые мамы пытались вывезти украденный в магазине товар в колясках с ддетьми
17:15,
Tut.by
Ночная ярмарка возле Дворца спорта в Новый год все-таки будет работать. Узнали, что там будет
16:36,
Tut.by
В Светлогорске водитель сбил на тротуаре пешехода и скрылся
12:04,
Tut.by
Все новости
21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера
Прорвало: Лукашенко стал посещать европейские города. Теперь понятно, почему он опасался туда ехать
01.12.2019,
Партизан
Все началось с 70-летнего дачника. Как живет белорусская деревня, где каждый 20-й - ВИЧ-инфицирован
01.12.2019,
Tut.by
Бюджетные «трешки» Минска до 68 тысяч долларов, в которых можно жить сразу после покупки
01.12.2019,
Tut.by
Секрет пинской водонапорной башни раскрыт (кто бы мог подумать?)
01.12.2019,
Виртуальный Брест
В Беларуси есть деревня, где каждый 20-й – ВИЧ-инфицирован
01.12.2019,
KYKY
Гороскоп на декабрь 2019 года
01.12.2019,
Газета Авангард
Почти окончательно. Минфин рассказал, как будут взимать «дорожный налог»
01.12.2019,
Tut.by
Все новости
»
Свежие газеты
01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Архив (Новости Общества)
Весь архив
»
Самое читаемое за неделю
Прорвало: Лукашенко стал посещать европейские города. Теперь понятно, почему он опасался туда ехать
01.12.2019,
Партизан
В Беларуси рассмотрят проект закона о бюджете. Известно о росте пенсий и зарплат
27.11.2019,
СТВ
Все началось с 70-летнего дачника. Как живет белорусская деревня, где каждый 20-й - ВИЧ-инфицирован
01.12.2019,
Tut.by
В Беларусь хлынули авто, растаможенные по «льготному» указу. Дилеры прогнозируют спад продаж
28.11.2019,
Tut.by
«Решила тут гнобить нас». Женщина готова жить и трудиться на селе, но за что на неё жалуются соседи?
30.11.2019,
СТВ
«Плох солдат, который не хочет стать генералом». В президенты Беларуси готовы пойти четыре женщины
26.11.2019,
Tut.by
Нужно ли паниковать из-за головокружения? Отвечает невролог
27.11.2019,
Tut.by
Все новости
»
Бизнес-Инфо
Завод средств комплексной автоматизации
Какие кроссовки в моде
Вячеслав Владимирович Кантор
Лечение йогой
Шины
Как выбрать кофемашину для дома или офиса.
Жалюзи в Самаре
Какие материалы для строительства частных домов сейчас популярны?
Бизнес «без замочных скважин», или как индикатор поля помогает сохранить конфиденциальность
Трикотаж Иваново от производителя
Партнёры
21.by
футболка женская фото в
Бутик.ру
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
|
РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2019 21.by