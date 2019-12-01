|
Россиянин получил в Беларуси 17 лет колонии за контрабанду 290 кг гашиша
02.12.2019 19:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 декабря суд Островецкого района вынес приговор по делу 46-летнего гражданина России, который пытался ввезти из Литвы в Беларусь 290 кг гашиша. Мужчина осужден на 17 лет лишения свободы в колонии усиленного режима,
Ранее сообщалось, что россиянин
«Мужчину признали виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору», — сказано в сообщении суда.
По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний россиянина приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 декабря суд Островецкого района вынес приговор по делу 46-летнего гражданина России, который пытался ввезти из Литвы в Беларусь 290 кг гашиша.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)