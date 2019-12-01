Россиянин получил в Беларуси 17 лет колонии за контрабанду 290 кг гашиша

Источник материала: Tut.by

2 декабря суд Островецкого района вынес приговор по делу 46-летнего гражданина России, который пытался ввезти из Литвы в Беларусь 290 кг гашиша. Мужчина осужден на 17 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба Верховного суда.



Фото: sk.gov.by

Ранее сообщалось, что россиянин пытался провезти через границу в тайнике, который был оборудован в его автомобиле, 290 килограммов гашиша. Мужчину задержали в пункте пропуска «Котловка». Наркотики он вез из Литвы в Россию транзитом через Беларусь. Всего пограничниками было найдено 3012 плиток гашиша. В отношении россиянина возбудили дела по ч.3 ст. 328 УК и ч. 2 ст. 328−1 УК Беларуси.

«Мужчину признали виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору», — сказано в сообщении суда.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний россиянина приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.