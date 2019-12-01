ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей

02.12.2019 21:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом президента от 15 марта 2019 года № 104, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На основании указа в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц страны были зарегистрированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и соответствующие районы в них.

На данный момент пространственная информация сформирована на три области и 55 районов (16 — Брестская область, 22 — Минская область и 17 — Гродненская). Дополнительно были приведены в соответствие границы сельских советов, находящихся на стыке данных областей и районов.

Подробная информация размещена на Публичной кадастровой карте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом президента от 15 марта 2019 года № 104, сообщили в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Россиянин получил в Беларуси 17 лет колонии за контрабанду 290 кг гашиша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кавалли официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика