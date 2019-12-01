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В Беларуси изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей
02.12.2019 21:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом президента от 15 марта 2019 года № 104,
На основании указа в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц страны были зарегистрированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и соответствующие районы в них.
На данный момент пространственная информация сформирована на три области и 55 районов (16 — Брестская область, 22 — Минская область и 17 — Гродненская). Дополнительно были приведены в соответствие границы сельских советов, находящихся на стыке данных областей и районов.
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В Беларуси с 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом президента от 15 марта 2019 года № 104, сообщили в...
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