В Беларуси изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 декабря изменились границы Брестской, Гродненской и Минской областей. Это предусмотрено указом президента от 15 марта 2019 года № 104, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На основании указа в Едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц страны были зарегистрированы границы Брестской, Гродненской и Минской областей и соответствующие районы в них.

На данный момент пространственная информация сформирована на три области и 55 районов (16 — Брестская область, 22 — Минская область и 17 — Гродненская). Дополнительно были приведены в соответствие границы сельских советов, находящихся на стыке данных областей и районов.

Подробная информация размещена на Публичной кадастровой карте .