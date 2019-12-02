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Среди погибших неделю назад военных из Франции в Мали был белорус Андрей Жук

02.12.2019 23:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 декабря в Париже прошла национальная церемония прощания с тринадцатью военными, погибшими неделю назад в Мали. Последние почести павшим в боевой операции отдали во Дворце инвалидов. В своей речи президент Эммануэль Макрон подробно напомнил о каждом из погибших. Среди тринадцати героев Франции — выходец из Беларуси, старший сержант Андрей Жук, прослуживший 11 лет во французском Иностранном легионе, сообщает Rfi.


Фото: Министерство обороны Франции

В своей речи на траурной церемонии 2 декабря президент Макрон подробно рассказал о каждом из тринадцати погибших, об их военной карьере, боевом пути и семье. Погибшие — офицеры, капралы и сержанты, служившие в 5-м боевом вертолетном полку, 4-м разведывательном мотопехотном полку, 93-м горно-артиллерийском полку, а также в Иностранном легионе.

Из речи президента Эммануэля Макрона 2 декабря: «Старший сержант Андрей Жук… Ему было 43 года. Белорус, одиннадцать лет назад поступивший на службу в Иностранный легион сапером десанта, он прошел образцовый воинский путь до горнострелкового спецназа. Он несколько раз участвовал в операциях в регионе Сахеля. 2-й инженерный полк Иностранного легиона сохранит память об этом солдате исключительной храбрости. Память о французе — не по крови, унаследованной от предков, а по пролитой им крови. Он был отцом четверых детей. Он сделал свой выбор — защищать нашу страну и наши ценности».


Фото: Министерство обороны Франции

В эти дни все французские СМИ опубликовали официальные биографии погибших в Мали военных. Об Андрее Жуке в сообщении Министерства обороны Франции было сказано, что свой первый контракт на службу во французском Иностранном легионе он подписал 30 января 2008 года. Специальное обучение на базе легиона в Кастельнодари он завершил в числе отличников боевой подготовки. В июне 2008 года поступил на службу во 2-й инженерный полк, расквартированный в Сен-Кристоле.

Отличившись волевыми качествами и выносливостью, в звании легионера 1-го класса вскоре стал инструктором. Звание капрала Андрей Жук получил в феврале 2010 года. До унтер-офицерского статуса дослужился уже в 2011 году, а последнее звание старшего сержанта (sergent-chef) ему было присвоено 1 января 2018 года.


Фото: Министерство обороны Франции

В 2016 году прошел жесткий отбор для службы в горнострелковых специальных подразделениях. После года спецподготовки, Андрей Жук поступил на службу в элитное подразделение 27-й горнострелковой бригады.

Андрей Жук и Жереми Лёзи — сообщение комнадования сухопутных сил Франции

Как сообщило Минобороны, Андрей Жук участвовал в трех французских военных операциях за рубежом. С декабря 2010 года по апрель 2011 года нес службу в Афганистане (операция «Памир»). Дважды в 2018 году был в многомесячных командировках в Мали (операция «Бархан»). За годы службы бывал в кратких командировках во Французской Гвиане и на французской военной базе в Джибути.

Андрей Жук — кавалер бронзового креста «За воинскую доблесть» (Croix de la Valeur militaire) и нескольких медалей.


Фото: Министерство обороны Франции

Неделю назад президент Франции сообщил, что 25 ноября в Мали столкнулись два военных вертолета. В результате катастрофы погибли 13 французских военных.

 
 
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В своей речи президент Эммануэль Макрон подробно напомнил о каждом из погибших. Среди тринадцати героев Франции - выходец из Беларуси, старший сержант Андрей Жук,...
 
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