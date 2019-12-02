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Прохожие в Минске 20 минут спасали мужчину без сознания. Среди них оказались два врача и медсестра

02.12.2019 22:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером в прошлый четверг Маша Каперина, как обычно, возвращалась домой после работы. На входе в метро девушка услышала, что человеку в подземке стало плохо. Она быстро купила жетон и побежала внутрь. Мужчина был без сознания. Около 20 минут Маша и другие прохожие откачивали пострадавшего. Когда приехала скорая, у мужчины стал прощупываться пульс.


Фото: личный архив Марии Капериной

Маша — медсестра, два года назад она окончила медицинский колледж и сейчас работает в консультативной поликлинике 2-й городской клинической больницы.

— До этого я год отработала в реанимации, поэтому, услышав, что кому-то плохо, не растерялась, — говорит Мария. — Мужчина лежал на пятачке, где мы переходим с «Купалаўскай» на «Кастрычніцкую». На вид ему было лет 60, аккуратный. Лежал без сознания, не дышал, я посмотрела пульс — он не прощупывается. Скорее всего, у него был инфаркт.

Когда Маша подбежала, вокруг мужчины уже скопилось немало прохожих. Среди них была и девушка-врач. Люди звонили в скорую, а медик придерживала пострадавшему челюсть.

—  Рядом стояла контролер метро, держала нашатырь, но в данной ситуации он не понадобился, — рассказывает Маша. — Я стала делать непрямой массаж сердца. Параллельно нужно было, чтобы кто-то делал пострадавшему искусственное дыхание. Вызвался мужчина. Он сказал, что служил в Афганистане и знает, что и как.

Спасение длилось минут 20.

— В какой-то момент, когда я сильно уставала, меня сменяла другая девушка-прохожая, — описывает происходящее собеседница. — Где-то за 5 минут до приезда скорой к нам подошел еще один мужчина. Оказалось, он врач. Он стал вместо меня делать сердечно-легочную реанимацию.

У пострадавшего начал прощупываться пульс. Когда им занялась скорая, Маша поехала домой. Ни имени его, ни что с ним теперь, она не знает.

—  Переживаю, чтобы с ним все было хорошо, — говорит девушка. — Он довольно долго не дышал, последствия могут быть разные. На следующий день я искала новости про это ЧП в интернете. Хотела узнать, что с человеком, но ничего не встретила.

О том, что случилось в метро, Маша рассказала только брату и парню.

—  А они что?

—  Сказали, тебе, как всегда, больше всех нужно, — шутит девушка. — На самом деле они гордились, что я не прошла мимо. Ну, а как можно пройти, если человеку плохо? — задается вопросом Маша, а позже рассказывает, что это был не первый случай, когда ей приходилось кого-то спасать. И дело здесь не только в работе. Пару лет назад, например, она возвращалась с подругой из кафе и увидела в парке мужчину «без определенного места жительства».

— У него была разбита голова, и другие травмы, сказал: избили подростки. Я вызвала скорую, пока они ехали, осмотрела его, — говорит собеседница и тут же меняет тему. — Только вы не пишите, что я молодец. Неловко…

— А вы дальше в мед поступать не планируете? — интересуемся у нее.

— Нет, как у нас говорят, нужно быть хорошим врачом или не быть врачом. Я окончила колледж с красным дипломом и хочу быть хорошей медсестрой. Мне нравится моя работа, здесь я, как и любой доктор, могу помогать людям.

Пять простых советов от Маши о том, как быть, если кому-то рядом стало плохо.

1. Оценить обстановку. Существуют тысячи историй о том, как люди, которые пытались кому-то помочь, сами становились жертвой.

2. Если до вас никто не вызвал врача, звоните в скорую.

3. Важно не навредить. Не стоит делать того, в чем не уверен. Желательно знать хотя бы пару примеров оказания первой медицинской помощи. Например, как уложить больного, как сделать сердечно-легочную реанимацию.

4. Не паниковать и не толпиться вокруг больного.

5. А вообще, главное — не оставаться равнодушным и не проходить мимо человека, которому нужна помощь. Добро спасет мир, я в это верю.

 
 
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В прошлый четверг Маша Каперина, как обычно, возвращалась домой после работы. На входе в метро девушка услышала, что человеку в подземке стало плохо. Она быстро...
 
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