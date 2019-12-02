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Сообщение о минировании Полоцкого государственного университета: возбуждено уголовное дело

02.12.2019 22:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сообщение о минировании Полоцкого государственного университета, которое поступило на электронную почту милиции 2 декабря, было ложным. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: Следственный комитет Беларуси

По данным следствия, 2 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что один из корпусов Полоцкого государственного университета заминирован. На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.

Из учебных корпусов эвакуировали людей. Специалисты проверили четыре корпуса университета, расположенных в Полоцке, Новополоцке и поселке Междуречье. Взрывных устройств не обнаружено.


Фото: Следственный комитет Беларуси

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса.

 
 
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Сообщение о минировании Полоцкого государственного университета, которое поступило на электронную почту милиции 2 декабря, было ложным.
 
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