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Сообщение о минировании Полоцкого государственного университета: возбуждено уголовное дело
02.12.2019 22:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным следствия, 2 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что один из корпусов Полоцкого государственного университета заминирован. На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы.
Из учебных корпусов эвакуировали людей. Специалисты проверили четыре корпуса университета, расположенных в Полоцке, Новополоцке и поселке Междуречье. Взрывных устройств не обнаружено.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса.
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Сообщение о минировании Полоцкого государственного университета, которое поступило на электронную почту милиции 2 декабря, было ложным.
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