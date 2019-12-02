Сыновья Лукашенко в ОАЭ, прохожие-спасатели, прогноз на зиму и самые красивые елки - все за вчера

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Доброе утро!

Пережить долгую зиму проще c хорошей погодой. Синоптики уже, кстати, сделали прогноз по тому, какими будут декабрь, январь и февраль. Плохая новость в том, что Новый год нам, похоже, придется встречать без снега. Хорошая — холод обещают только в начале зимы, дальше будет теплее.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

КГБ завершило расследование дела, по которому проходит обвиняемым бывший заместитель главы Совбеза Андрей Втюрин. Всего обвиняемых шестнадцать, в том числе банкиры и бизнесмены. Суммы взяток — до 868 тысяч долларов . Подробности тут .

. Подробности . Еще одно крупное дело рассматривает суд в Витебске. 2 декабря начался резонансный процесс в отношении супругов, экс-чиновников Браславского райисполкома . По делу проходят 42-летние Владимир Драневский — бывший глава района, и его жена Елена — до ареста она руководила в местной администрации отделом экономики.

суд в Витебске. 2 декабря начался . По делу проходят 42-летние Владимир Драневский — бывший глава района, и его жена Елена — до ареста она руководила в местной администрации отделом экономики. Вечером 30 ноября в строящемся ЖК «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского обрушились перекрытия 19-го и 18-го этажей третьей секции. Сейчас застройщик ведет работы по демонтажу обрушившихся перекрытий. Узнали , что могло послужить причиной обрушения бетонных перекрытий и оправдаются ли опасения дольщиков насчет разбора нескольких этажей . А место ЧП тем временем сняли на видео с высоты. Застройщику не позавидуешь.

, что могло послужить причиной обрушения бетонных перекрытий и . А место ЧП тем временем на видео с высоты. Застройщику не позавидуешь. Выросли долги белорусов перед банками. На 1 ноября этого года клиенты были должны 13 млрд 599 млн рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и авто, а также карты рассрочки.





Сыновья Лукашенко посетили этап «Формулы-1» в ОАЭ . Автогонку из ВИП-ложи также смотрели президент Армении Армен Саркисян, министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, дважды премьер-министр Казахстана, а нынче председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, бывший король Испании Хуан Карлос, жена князя Монако Альбера II Шарлен и другие.

. Автогонку из ВИП-ложи также смотрели президент Армении Армен Саркисян, министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, дважды премьер-министр Казахстана, а нынче председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, бывший король Испании Хуан Карлос, жена князя Монако Альбера II Шарлен и другие. Стало известно , во сколько обходится бюджету лечение белорусов в больницах. В реанимационных отделениях центральных районных больниц, например, цена койко-дня варьируется от 200 до около 450 рублей, а итоговая стоимость в зависимости от количества дней — от 2,2 тысячи до 11,6 тысячи рублей.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Премьер Сергей Румас сдержал слово и предложил оппозиционному депутату Анне Канопацкой работу в правительстве . А она взяла и отказалась. Впервые предложение, напомним, прозвучало во время нулевого чтения бюджета, когда депутат спросила, как правительство планирует выполнять требование президента по увеличению ВВП.

. А она взяла и отказалась. Впервые предложение, напомним, прозвучало во время нулевого чтения бюджета, когда депутат спросила, как правительство планирует выполнять требование президента по увеличению ВВП. Просто добрая история . Прохожие в Минске 20 минут спасали мужчину , который был без сознания. Среди них оказались два врача, медсестра и военный, который умеет делать искусственное дыхание. Когда приехала скорая, у мужчины уже прощупывался пульс.

. , который был без сознания. Среди них оказались два врача, медсестра и военный, который умеет делать искусственное дыхание. Когда приехала скорая, у мужчины уже прощупывался пульс. А 18-летний Егор Ващилко спас троих провалившихся в воду детей. «Я снял куртку, кофту, лег на лед и пополз к ним . Сразу за мной пополз священник из ближайшей церкви», — вспоминает он. Достав двоих школьников, Егор провалился в воду, к счастью, и он сам, и третий школьник смогли выбраться.

троих провалившихся в воду детей. «Я . Сразу за мной пополз священник из ближайшей церкви», — вспоминает он. Достав двоих школьников, Егор провалился в воду, к счастью, и он сам, и третий школьник смогли выбраться. В центре Минска подъезд исторического дома покрасили в белый. ЖЭС занимался малярными работами, а жители подъезда — декором. Получилось очень здорово! Посмотрите .





Научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси Дмитрий Токальчик в свободное время рисует динозавров , ориентируясь на современные научные данные. Не так давно его рисунок 38 открытых в 2018 году видов динозавров опубликовал «National Geographic Россия». Побеседовали с молодым ученым о его необычном увлечении.

, ориентируясь на современные научные данные. Не так давно его рисунок 38 открытых в 2018 году видов динозавров опубликовал «National Geographic Россия». с молодым ученым о его необычном увлечении. Очень мотивирующая история от минчанки Светланы Мурашко, которая рассказала, как похудела на 33 килограмма без тренажерки и диетологов .«Научилась чувствовать свое тело, любить себя. Получаю огромное удовольствие от того, как выгляжу в свои почти 40. От того, что я молода, красива и здорова!»

от минчанки Светланы Мурашко, которая рассказала, как .«Научилась чувствовать свое тело, любить себя. Получаю огромное удовольствие от того, как выгляжу в свои почти 40. От того, что я молода, красива и здорова!» «Украду тебя, украду ночью. Увезу тебя, увезу в Сочи». Помните эти слова? А угадаете, кто это пел? Подготовили тест по хитам 2000-х. Вспомните, кто пел песни, которые вся страна слушала каждый день.

О СПОРТЕ

22 октября советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. В юбилейный год режиссер Василий Чигинский снял фильм о легенде футбола — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Если отзывы о картине неоднозначные (оценка на «Кинопоиске» — 6,8), то по величию самого Яшина вопросов не возникает. Собрали несколько историй, чтобы напомнить, почему Лев Яшин — уникум мирового футбола .

несколько историй, чтобы напомнить, . Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий провел в этом сезоне восемь матчей. Он не забросил ни одной шайбы, не сделал ни одной голевой передачи, но выиграл голосование болельщиков на Матч звезд КХЛ. Рассказываем , как это произошло.

Все новости понедельника, 2 декабря





И предновогодний бонус для дочитавших. Как выглядят главные елки в Вильнюсе, Праге, Берлине и в других городах. Елка в литовской столице совершенна, но нам по душе все-таки больше та, что в Таллине. Хорошего дня!

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