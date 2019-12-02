ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сыновья Лукашенко в ОАЭ, прохожие-спасатели, прогноз на зиму и самые красивые елки - все за вчера

03.12.2019 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Пережить долгую зиму проще c хорошей погодой. Синоптики уже, кстати, сделали прогноз по тому, какими будут декабрь, январь и февраль. Плохая новость в том, что Новый год нам, похоже, придется встречать без снега. Хорошая — холод обещают только в начале зимы, дальше будет теплее.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • КГБ завершило расследование дела, по которому проходит обвиняемым бывший заместитель главы Совбеза Андрей Втюрин. Всего обвиняемых шестнадцать, в том числе банкиры и бизнесмены. Суммы взяток — до 868 тысяч долларов. Подробности тут.
  • Еще одно крупное дело рассматривает суд в Витебске. 2 декабря начался резонансный процесс в отношении супругов, экс-чиновников Браславского райисполкома. По делу проходят 42-летние Владимир Драневский — бывший глава района, и его жена Елена — до ареста она руководила в местной администрации отделом экономики.
  • Вечером 30 ноября в строящемся ЖК «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского обрушились перекрытия 19-го и 18-го этажей третьей секции. Сейчас застройщик ведет работы по демонтажу обрушившихся перекрытий. Узнали, что могло послужить причиной обрушения бетонных перекрытий и оправдаются ли опасения дольщиков насчет разбора нескольких этажей. А место ЧП тем временем сняли на видео с высоты. Застройщику не позавидуешь.
  • Выросли долги белорусов перед банками. На 1 ноября этого года клиенты были должны 13 млрд 599 млн рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и авто, а также карты рассрочки.


  • Сыновья Лукашенко посетили этап «Формулы-1» в ОАЭ. Автогонку из ВИП-ложи также смотрели президент Армении Армен Саркисян, министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, дважды премьер-министр Казахстана, а нынче председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Чечни Рамзан Кадыров, бывший король Испании Хуан Карлос, жена князя Монако Альбера II Шарлен и другие.
  • Стало известно, во сколько обходится бюджету лечение белорусов в больницах. В реанимационных отделениях центральных районных больниц, например, цена койко-дня варьируется от 200 до около 450 рублей, а итоговая стоимость в зависимости от количества дней — от 2,2 тысячи до 11,6 тысячи рублей.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Премьер Сергей Румас сдержал слово и предложил оппозиционному депутату Анне Канопацкой работу в правительстве. А она взяла и отказалась. Впервые предложение, напомним, прозвучало во время нулевого чтения бюджета, когда депутат спросила, как правительство планирует выполнять требование президента по увеличению ВВП.
  • Просто добрая история. Прохожие в Минске 20 минут спасали мужчину, который был без сознания. Среди них оказались два врача, медсестра и военный, который умеет делать искусственное дыхание. Когда приехала скорая, у мужчины уже прощупывался пульс.
  • А 18-летний Егор Ващилко спас троих провалившихся в воду детей. «Я снял куртку, кофту, лег на лед и пополз к ним. Сразу за мной пополз священник из ближайшей церкви», — вспоминает он. Достав двоих школьников, Егор провалился в воду, к счастью, и он сам, и третий школьник смогли выбраться.
  • В центре Минска подъезд исторического дома покрасили в белый. ЖЭС занимался малярными работами, а жители подъезда — декором. Получилось очень здорово! Посмотрите.


  • Научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси Дмитрий Токальчик в свободное время рисует динозавров, ориентируясь на современные научные данные. Не так давно его рисунок 38 открытых в 2018 году видов динозавров опубликовал «National Geographic Россия». Побеседовали с молодым ученым о его необычном увлечении.
  • Очень мотивирующая история от минчанки Светланы Мурашко, которая рассказала, как похудела на 33 килограмма без тренажерки и диетологов.«Научилась чувствовать свое тело, любить себя. Получаю огромное удовольствие от того, как выгляжу в свои почти 40. От того, что я молода, красива и здорова!»

  • «Украду тебя, украду ночью. Увезу тебя, увезу в Сочи». Помните эти слова? А угадаете, кто это пел? Подготовили тест по хитам 2000-х. Вспомните, кто пел песни, которые вся страна слушала каждый день.

О СПОРТЕ

  • 22 октября советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. В юбилейный год режиссер Василий Чигинский снял фильм о легенде футбола — «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Если отзывы о картине неоднозначные (оценка на «Кинопоиске» — 6,8), то по величию самого Яшина вопросов не возникает. Собрали несколько историй, чтобы напомнить, почему Лев Яшин — уникум мирового футбола.
  • Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий провел в этом сезоне восемь матчей. Он не забросил ни одной шайбы, не сделал ни одной голевой передачи, но выиграл голосование болельщиков на Матч звезд КХЛ. Рассказываем, как это произошло.

Все новости понедельника, 2 декабря


И предновогодний бонус для дочитавших. Как выглядят главные елки в Вильнюсе, Праге, Берлине и в других городах. Елка в литовской столице совершенна, но нам по душе все-таки больше та, что в Таллине. Хорошего дня!

Ваша редакция.

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пережить долгую зиму проще в хорошую погоду. Синоптики уже, кстати, сделали прогноз по тому, какими будут декабрь, январь и февраль.
 
Новости дня
Новости общества
 
Среди погибших неделю назад военных из Франции в Мали был белорус Андрей Жук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика