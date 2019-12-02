«Ты не сдох еще, щенок?» Мужчина, избивший на площадке подростка, освободился - и снова ждет суда

Источник материала: Tut.by

История с инцидентом на спортивной площадке в Рогачеве получила продолжение. Житель райцентра Дмитрий Шевченко, которого приговорили к 1 году и 6 месяцам «химии» за избиение 12-летнего Данилы Куценко, на днях вернулся домой — и уже опять ждет повестку в суд. Об этом TUT.BY рассказали родители Данилы — они снова написали на мужчину заявление в милицию. Что произошло?





В начале сентября прошлого года на одной из спортивных площадок в Рогачеве между 12-летним Данилой Куценко и 42-летним Дмитрием Шевченко произошел конфликт, который затем перерос в уголовное дело.

Как потом установит следствие, мужчина сначала матерился в адрес несовершеннолетнего, затем подбежал к нему и ударил. Мальчик упал, а взрослый на глазах других детей и прохожих принялся его бить руками и ногами. В феврале этого года суд признал Шевченко виновным в совершении хулиганства в отношении подростка и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Но семья Куценко не знала, что 29 октября мужчина освободился по амнистии.

Мама Данилы Наталья Куценко 1 ноября отправила сына в магазин. Оттуда, говорит женщина, он вернулся сам не свой.

— Пришел и рассказывает, что к нему в магазине подошел мужчина в бейсболке и вдруг спросил: «Ты не сдох еще, щенок?». Данила сказал, что мужчина был очень похож на того, что избил его на площадке, но как такое возможно, если он отбывает наказание? Оказалось, что сын не ошибся: несколько дней назад Шевченко освободили по амнистии на год раньше срока.

Родители мальчика написали заявление в РОВД. Там провели проверку и приняли решение о прекращении дела об административном нарушении в связи с недоказанностью.

Куценко с таким результатом не согласились — и написали жалобу в прокуратуру. Дело было передано на дополнительную проверку. В итоге в отношении мужчины был составлен административный протокол.





Шевченко же с обвинением не согласен и в объяснении утверждает, что в адрес подростка ничего не говорил. Впрочем, установленные в магазине камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина все-таки подходил к ребенку.





Правда, видео не отвечает на главный вопрос — что же мужчина при этом говорил подростку.

Теперь истинную картину произошедшего должен будет установить суд.

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