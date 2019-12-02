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«Ты не сдох еще, щенок?» Мужчина, избивший на площадке подростка, освободился - и снова ждет суда
03.12.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
История с
В начале сентября прошлого года на одной из спортивных площадок в Рогачеве между 12-летним Данилой Куценко и 42-летним Дмитрием Шевченко произошел конфликт, который затем перерос в уголовное дело.
Как потом установит следствие, мужчина сначала матерился в адрес несовершеннолетнего, затем подбежал к нему и ударил. Мальчик упал, а взрослый на глазах других детей и прохожих принялся его бить руками и ногами. В феврале этого года
Но семья Куценко не знала, что 29 октября мужчина освободился по амнистии.
Мама Данилы Наталья Куценко 1 ноября отправила сына в магазин. Оттуда, говорит женщина, он вернулся сам не свой.
— Пришел и рассказывает, что к нему в магазине подошел мужчина в бейсболке и вдруг спросил: «Ты не сдох еще, щенок?». Данила сказал, что мужчина был очень похож на того, что избил его на площадке, но как такое возможно, если он отбывает наказание? Оказалось, что сын не ошибся: несколько дней назад Шевченко освободили по амнистии на год раньше срока.
Родители мальчика написали заявление в РОВД. Там провели проверку и приняли решение о прекращении дела об административном нарушении в связи с недоказанностью.
Куценко с таким результатом не согласились — и написали жалобу в прокуратуру. Дело было передано на дополнительную проверку. В итоге в отношении мужчины был составлен административный протокол.
Шевченко же с обвинением не согласен и в объяснении утверждает, что в адрес подростка ничего не говорил. Впрочем, установленные в магазине камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина все-таки подходил к ребенку.
Правда, видео не отвечает на главный вопрос — что же мужчина при этом говорил подростку.
Теперь истинную картину произошедшего должен будет установить суд.
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Родители школьника снова написали на мужчину заявление в милицию. Что произошло?
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