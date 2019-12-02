Источник материала: Полесская правда



Состоялась 1-я отчетно-выборная конференция Пинского районного объединения профсоюзов.

В ее работе принимали участие 48 делегатов, заместитель председателя Брест-ского областного объединения профсоюзов Елена Гурина, председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Гузич и другие приглашенные.

Один из основных вопросов, который рассмотрели на конференции, – подведение итогов работы объединения с января 2015 года по ноябрь 2019 года. С содержательным докладом на эту тему выступил председатель Пинского районного объединения профсоюзов Виталий Наривончик. Он отметил, что в профсоюзных рядах Пинского района сегодня состоит более 17,5 тысячи человек. Практически во всех первичных профсоюзных организациях охват профсоюзным членством составляет 100 процентов, и только лишь во вновь созданных первичных профсоюзных организациях частной формы собственности он значительно ниже – порядка 15-20 процентов, но работа в этом направлении продолжается. Охват коллективно-договорным регулированием трудовых отношений в организациях района составляет 96 процентов.

Особое внимание в отчетный период было уделено созданию профсоюзных организаций на предприятиях частной формы собственности. Районным объединением, в том числе при поддержке райисполкома, в 2018 году создано 4 первичные профсоюзные организации. В 2019 году также создали 4 первички – в ЗАО «Белмедпоставка», ЧПУП «ДревСтройКомплект», ООО «Пинскторг», ЧТУП «ДиаПолТранс».







Активное участие профсоюзы принимали в важных событиях общественно-политической жизни Беларуси и, конечно, в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Для оказания юридической помощи в защите трудовых и социально-экономических прав и интересов граждан ежемесячно правовые инспекторы труда Федерации профсоюзов Беларуси совместно с представителями Пинской межрайонной прокуратуры проводят профсоюзные правовые приемы.

Районное объединение, комитеты отраслевых профсоюзов организовывают немало культурно-массовых, спортивных мероприятий для членов профсоюзов и их семей. Профсоюзные организации района принимали активное участие в акциях и культурных проектах, организуемых Федерацией профсоюзов Беларуси, мероприятиях, проводимых райисполкомом, молодежными и ветеранскими организациями.









– Профсоюзный актив нашего района – это грамотные, компетентные люди, которые пользуются заслуженным авторитетом в своих коллективах и занимают активную жизненную позицию. Хотел бы поблагодарить их за совместную работу и помощь в реализации поставленных перед нами Федерацией профсоюзов Беларуси задач, – подчеркнул в завершение своего выступления В.Е. Наривончик. Также он выразил слова благодарности за поддержку социальным партнерам профсоюзов – руководству, управлениям и отделам Пинского райисполкома, руководителям предприятий и учреждений, общественным организациям.

В прениях по докладу выступили председатели первичных профсоюзных организаций Ольга Гладун (Пинское районное ЖКХ), Ринат Муратов (первичка учащихся Пинского государственного аграрного технологического колледжа), Валентина Максимович (Пинское райпо). По итогам всех выступлений работа Пинского районного объединения профсоюзов была признана удовлетворительной. Отметили и те направления, по которым необходимо усилить деятельность. Это поддержка молодых специалистов и их закрепление на рабочих местах, профилактика производственного травматизма, усиление общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и другие.

Ключевым моментом конференции стало избрание председателя Пинского районного объединения профсоюзов. Единогласно присутствовавшие поддержали кандидатуру Виталия Наривончика. Также участники избрали Совет Пинского районного объединения профсоюзов, выдвинули делегатов на областную отчетно-выборную конференцию и представителя в состав Совета областного объединения профсоюзов.





В завершение мероприятия поощрили активистов профсоюзного движения. Почетной грамотой областного объединения профсоюзов награждена председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» Ирина Коваль, грамотами районного объединения профсоюзов – председатель Пинской районной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Тамара Рогальская, председатель профкома Плещицкого яслей-сада Инна Зиновик, председатель профкома ОАО «Плещицы» Елена Шуркало. Юбилейные медали «115 лет профсоюзному движению Беларуси» вручили ветерану профсоюзного движения, председателю первичной профсоюзной организации ОАО «Полесьегипроводхоз» в период с 2002 по 2015 годы Анатолию Омельченко, председателю профкома ОАО «Оснежицкое» Вере Тибец, председателю профкома Купятичской СШ Лилии Каленчук.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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