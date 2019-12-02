И жильцы подсобили…

Источник материала: Чырвоны прамень

Здорово, когда во дворе, объединяющем сразу несколько многоквартирных жилых домов, имеется хорошая игровая площадка для детей, созданы условия для любителей позаниматься физкультурой. Турники, брусья, «рукоходы» – всё это замечательно.

Ещё лучше, когда в наличии имеются современные тренажёры. В таком случае можно смело сказать: приверженцам здорового образа жизни крупно повезло.





В райцентре уже оборудованы первые тренажёрные площадки. Теперь к важному процессу привлекаются и жильцы домов. УП «ЖКХ» г. Чашники вносит дельные предложения. Несколько тренажёров служба в конкретном дворе устанавливает за счёт бюджета. А граждане соглашаются оплачивать покупку хотя бы одного спортивного агрегата. Такое вот обоюдовыгодное сотрудничество. Приятно отметить, что позитивные примеры не заставили себя ждать.

Жильцы домов №№ 62, 62-А, 64, 66, 68 по лице Советской и №№ 2, 4 по улице Строительной смогли собрать 260 рублей. За эти средства приобретён современный тренажёр. Жилкомхоз в свою очередь приобрёл ещё три. На эти цели израсходовано порядка 1600 рублей. Плюс выполнены работы по монтажу оборудования. На выходе – тренажёрная мини-площадка. Теперь можно заниматься и повышать жизненный тонус.

В настоящее время коммунальщики ведут переговоры с жильцам других домов. Дворовых территорий, где неплохо было бы оборудовать подобные площадки, хватает. Очень надеются представители жкх на понимание со стороны людей. Согласятся граждане участвовать в благом деле – процесс пойдёт быстрее. В конечном итоге ведь для себя же каждый и старается.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.