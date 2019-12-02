ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

И жильцы подсобили…

03.12.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Чырвоны прамень

Здорово, когда во дворе, объединяющем сразу несколько многоквартирных жилых домов, имеется хорошая игровая площадка для детей, созданы условия для любителей позаниматься физкультурой. Турники, брусья, «рукоходы» – всё это замечательно.
Ещё лучше, когда в наличии имеются современные тренажёры. В таком случае можно смело сказать: приверженцам здорового образа жизни крупно повезло.

И жильцы подсобили…

Новые тренажёры во дворе придутся кстати. Детвора уже занимается.

В райцентре уже оборудованы первые тренажёрные площадки. Теперь к важному процессу привлекаются и жильцы домов. УП «ЖКХ» г. Чашники вносит дельные предложения. Несколько тренажёров служба в конкретном дворе устанавливает за счёт бюджета. А граждане соглашаются оплачивать покупку хотя бы одного спортивного агрегата. Такое вот обоюдовыгодное сотрудничество. Приятно отметить, что позитивные примеры не заставили себя ждать.
Жильцы домов №№ 62, 62-А, 64, 66, 68 по лице Советской и №№ 2, 4 по улице Строительной смогли собрать 260 рублей. За эти средства приобретён современный тренажёр. Жилкомхоз в свою очередь приобрёл ещё три. На эти цели израсходовано порядка 1600 рублей. Плюс выполнены работы по монтажу оборудования. На выходе – тренажёрная мини-площадка. Теперь можно заниматься и повышать жизненный тонус.
В настоящее время коммунальщики ведут переговоры с жильцам других домов. Дворовых территорий, где неплохо было бы оборудовать подобные площадки, хватает. Очень надеются представители жкх на понимание со стороны людей. Согласятся граждане участвовать в благом деле – процесс пойдёт быстрее. В конечном итоге ведь для себя же каждый и старается.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 

 

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здорово, когда во дворе, объединяющем сразу несколько многоквартирных жилых домов, имеется хорошая игровая площадка для детей, созданы условия для любителей
 
Новости дня
Новости общества
 
Состоялась 1-я отчетно-выборная конференция Пинского районного объединения профсоюзов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика