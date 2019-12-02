Гомельская таможня внедряет программно-технический комплекс для автоматического считывания номерных знаков автомобилей

Источник материала: Газета Авангард





Гомельская таможня внедряет программно-технический комплекс для автоматического считывания, распознавания и регистрации номерных знаков транспортных средств, въезжающих на территорию пункта пропуска «Новая Гута»

Комплекс предназначен для автоматизации процесса регистрации транспортных средств, ведения базы данных о транспортных средствах, проследовавших через пункт пропуска.

Данное решение позволяет реализовать автоматическую регистрацию номера транспортного средства в любых погодно-климатических условиях, в любое время суток с высокой вероятностью правильного распознавания, а также интеграцию с весовым оборудованием, установленным в пункте пропуска.

Теперь процесс пересечения пункта пропуска, оснащенного системой считывания и распознавания номерных знаков автотранспортных средств, выглядит следующим образом. В момент подъезда транспортного средства к пункту пропуска видеокамера фиксирует его передний регистрационный знак. Полученные данные автоматически заносятся в электронную карточку. После прохождения грузовым автомобилем взвешивания следующая видеокамера считывает задний номерной знак, информация поступает в базу данных системы. Результат взвешивания также экспортируется в электронную карточку. Аналогичная схема повторяется при выезде транспортного средства – снова фиксируется передний номер, электронная карточка автоматически заполняется. Одновременно сохраняется видеофрагмент и стоп-кадр с изображением транспортного средства.

Внедрение данной системы позволит отказаться от использования бумажных контрольных талонов и в целом сократит время совершения операций контролирующими службами.

Елена БЕЛКО