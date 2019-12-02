Источник материала: Кировец

В Могилевской области 1 декабря стартовал благотворительный марафон «Согреем детские сердца».





Масштабная акция проводится в регионе восьмой раз в преддверии новогодних и рождественских праздников. «Детские дома и интернатные учреждения находятся на государственном финансировании, для многих организаций и частных лиц уже стало доброй традицией оказывать им посильную помощь, – отметила директор Могилевского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд» Ирина Фисюк. – Однако в нашем обществе есть большая категория детей, находящихся в крайне сложной ситуации, которые практически не получают помощи в виде частных пожертвований. При этом их материальное положение зачастую намного хуже, чем у ребят, находящихся на гособеспечении».

Марафон, который продлится до 31 января 2020 года, будет включать целый комплекс мероприятий. Собранные во время их проведения средства будут направлены на оказание помощи детям-сиротам, находящимся под опекой, детям-инвалидам, больным детям, детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детским домам семейного типа, учреждениям образования, здравоохранения, социальной защиты, деятельность которых нацелена на помощь детям и семьям, на приобретение духовно-нравственной, социально-значимой литературы для детских библиотек, постановку и проведение программ, праздников и мероприятий.

«Принять участие в марафоне может каждый, организовав собственную акцию для детей либо перечислив средства на благотворительный счет Могилевского областного отделения РОО «Белорусский детский фонд», – подчеркнула Ирина Фисюк. – Подведение итогов акции «Согреем детские сердца» состоится во время благотворительного бала, средства от которого также будут перечислены на счет марафона».

Организатором марафона «Согреем детские сердца» выступает Могилевское областное отделение РОО «Белорусский детский фонд» при поддержке Могилевского облисполкома.

Всех неравнодушных просят откликнуться на акцию добра. Можно собрать финансовую помощь в коллективе и перечислить средства на расчетный счет BY45BLBB30150700038162001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области BIC BLBBBY2X, или через систему ЕРИП на благотворительный счет для BY25BLBB31350700038162001002.

От физических лиц пожертвовать средства можно, позвонив с городского телефона по номеру (8-9022) 15-11-11 (величина пожертвования за соединение составляет 3 рубля) или абонентам МТС, набрав с мобильного телефона *222*5# (величина пожертвования составит 2 рубля).

От юридического лица, предприятию или организации необходимо заключить с МОО РОО «Белорусский детский фонд» договор об оказании спонсорской помощи (Указ Президента Республики Беларусь № 300 от 1 июля 2005 года).

О подробностях проведения марафона можно будет узнать в прямом эфире телеканала «Беларусь 4 Могилев» 13 декабря с 14.00 до 19.15.