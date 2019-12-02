«Мужчина на работу, женщина - с детьми?» Профеминисты - о стереотипах и реакции других мужчин

Источник материала: Tut.by

Профеминисты — это мужчины, которые доказывают, что не обязательно быть женщиной, чтобы поддерживать феминизм. Мы пригласили их и узнали, какие стереотипы о девушках больше всего раздражают, как их убеждения проявляются в повседневной жизни и как на их позицию реагируют другие мужчины (далеко не все понимают!).