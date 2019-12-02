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Опасный квест. Каково приходится жителям Билево на самом коротком пути в центр Витебска

03.12.2019 11:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители микрорайона Билево добираются в более близкий к центру Витебска район по опасной дороге — фактически по стройке будущей магистрали. Почему так происходит и какой квест люди проходят, пробираясь с улицы Короткевича на проспект Строителей, рассказывает «Витебский курьер».


Строящаяся дорога — продолжение проспекта Строителей в Билево

Для жителей Билево одна из главных проблем — транспортная. Несмотря на то, что в спальный микрорайон ходит много автобусов, маршруток и бесконтактный троллейбус, в часы пик они переполненные.

Фактически вся связь с более центральными районами Витебска у жителей Билево осуществляется через Московский проспект. Небольшую часть транспорта принимают Старобабиновичский тракт, Оршанское шоссе и дорога на Тулово.


Старобабиновичский тракт

Длина «народной» тропы — меньше 1 км, дорога в объезд на автобусе — 4,5 км

Для выезда в город жителям Билево-1 приходится делать большой круг, заезжая сначала в дальние микрорайоны — Билево-2 и Билево-3, и только потом возвращаться на улицу Короткевича. Это занимает лишних полчаса.

Поэтому жильцы первых билевских многоэтажек у магазина «Копеечка» на улице Короткевича ищут альтернативные дороги в город. Самая короткая идет от Старобабиновичского тракта через железнодорожные пути в конец проспекта Строителей.

Этим путем пользовались с момента постройки в Билево самого первого дома. Именно здесь и прокладывают сейчас новую магистраль — продолжение проспекта Строителей.

Протяженность этой «народной» тропы — 950 м, в то время как путь по улице Короткевича и Московскому проспекту составляет 1,8 км, а дорога на автобусе через Билево-3 — 4,5 км.


Кратчайший путь из Билево на проспект Строителей. Красным цветом обозначена действующая дорожка, темно-красным — закрытая. Источник карты: evitebsk.com

Путь от Старобабиновичского тракта к проспекту Строителей

Летом — пыль и борщевик, весной и осенью — грязь, зимой — снег и гололед. Но это никого не пугает

Но чтобы пройти с конца улицы Короткевича к телезаводу, нужно преодолеть много препятствий. Летом вся дорога в пыли, во многих местах растет борщевик. Весной и осенью здесь непролазная грязь. А зимой путь заносит снегом. Тем не менее, тропинка в конец проспекта Строителей протоптана в любое время года.

Десятки людей идут с проспекта Строителей к гаражам у железной дороги, а навстречу им — люди из Билево. Еще недавно выйти к «железке» можно было прямо с улицы Петруся Бровки, обогнув ветклинику. Сейчас из-за земляных работ этот путь закрыли.


Строительство второго железнодорожного моста над новой дорогой в Билево

Железнодорожные пути на строящемся мосту в конце проспекта Строителей

Всякому, кто спешит с улицы Короткевича на транспорт на проспект Строителей или на улицу Петруся Бровки, нужно обогнуть автомойку напротив «Копеечки» и перейти по переходу Старобабиновичский тракт. Дальше начинается стройка. До половины будущей магистрали уже уложили асфальт. Но его нет на пешеходной дорожке — здесь только щебень.

Ближе к путям стоят вагончики-бытовки, работает техника. Именно здесь и начинается страшная грязь. В морозы все замерзает, образуется гололед, но в оттепель становится еще грязнее.

Нужно быть внимательным, чтобы не сбил поезд

Раньше, перейдя железную дорогу, можно было спуститься прямо к улице Петруся Бровки у ветлечебницы. Сейчас проход закрыли деревянным забором в человеческий рост. Люди идут в обход.

Часть пути необходимо преодолеть по железнодорожной линии — в конце проспекта Строителей уже возвели мост для грузовых составов, идут работы на втором. Ходить нужно аккуратно и всегда смотреть по сторонам — поезда ходят часто.

Сойдя с путей рядом с гаражами, человек вновь оказывается в грязи с протоптанной тропинкой. Она ведет к теплотрассе. Чтобы ее перелезть, у заброшенного гаража положили доску. С обратной стороны приходится ступать на пень.


Переход через теплотрассу

Спуск с теплотрассы

Экстремальный спуск с горки

Наконец последнее препятствие — спуск с горки. В некоторых местах выбиты ступени, но идти по ним опасно. Можно спуститься по доске с желобками, цепляясь за кусты.

Движение людей по кратчайшему пути из Билево на проспект Строителей не прекращается ни днем, ни ночью. В темное время суток здесь можно часто увидеть молодежь.


Спуски с горки на проспект Строителей

Жители Билево-1 очень ждут, когда же построят новую магистраль, и проспект Строителей соединится с улицей Генерала Ивановского. Но работы здесь еще непочатый край.

Напомним, строительство дороги, соединяющей проспект Строителей и улицу Генерала Ивановского в Билево, стало очередным витебским долгостроем. Объект начали строить в 2013 году, но потом работы забросили. Возобновили их в 2017 году, когда, по первоначальному плану, здесь уже должны были ездить автомобили. Затем дорогу обещали открыть в 2019 году. Однако сдачу объекта в очередной раз перенесли: теперь уже — к «Дажынкам-2020».

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Теги: Витебск
 
 
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Жители микрорайона Билево добираются в более близкий к центру Витебска район по опасной дороге - фактически по стройке будущей магистрали. Почему так происходит и...
 
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