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Результаты PISA: ученики из обеспеченных семей показали результат лучше, чем школьники из бедных

03.12.2019 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь впервые приняла участие в международном исследовании уровня образования PISA. Кроме непосредственной оценки навыков и знаний школьников, PISA делает отчет по каждой стране. Вот что можно найти в обзоре по Беларуси.


Что студенты знают и умеют?

  • Средние баллы белорусских школьников немного ниже, чем средний балл, выведенный на основании результатов всех стран-участниц. В чтении это 487 (у Беларуси — 474), в математике — 489 (у Беларуси — 472), в естественных науках — 489 (у Беларуси — 471).
  • Всего небольшая часть школьников из Беларуси смогла получить самый высокий балл в своих тестах. При этом и небольшое количество учащихся показали худший результат. Самый высокий результат в чтении имело 4 процента учащихся, в математике — 7 процентов, в науках — 3 процента.

Как на результаты школьников повлиял их социально-экономический статус?

  • Согласно результатам исследования, результаты учащихся из более обеспеченных семей на 102 балла превзошли результат тех, кто находится в непростом социально-экономическом положении. Самый высокий балл в чтении смогли набрать 9 процентов «обеспеченных» школьников и всего 1 процент подростков, в чьих семьях есть определенных трудности.
  • Многие школьники, особенно «неблагополучные» (если переводить дословно), имеют более скромные амбиции, чем можно было бы ожидать, если учесть их академические достижения. Каждый шестой школьник с высокими баллами и материальными трудностями не надеются на то, что смогут получить высшее образование.
  • В математике девушки из Беларуси набирают одинаковые баллы с парнями. Хотя в целом по миру тенденция другая: обычно мальчики опережают девочек на пять баллов. В естественных науках у белорусских школьников тоже паритет.
  • Среди учеников с высокими результатами по математике и естественным наукам каждый седьмой парень из Беларуси представляет себя к 30 годам работающим инженером или. Среди девушек статистика другая: об этом же мечтает одна из девяти. Около 13 процентов школьников и 2 процентов школьниц в будущем рассчитывают работать по специальностям, связанным с IT.

Как белорусские подростки оценивают «погоду в школах»?

  • 19 процентов белорусских школьников заявили, что над ними издевались в школах как минимум несколько раз в месяц.
  • Около 10 процентов учеников из Беларуси рассказали, что на каждом или большинстве уроков их учителю приходится долго ждать, пока все в классе успокоятся. Те, кто это отмечал, в результате набирали на 19 баллов меньше, чем те школьники, которые говорили, что у них в школах такого нет.
  • Около 77 процентов школьников из Беларуси согласны или полностью согласны с тем, что их учитель получает удовольствие от преподавания и заинтересован в предмете.
  • 83 процента белорусских школьника сообщили, что они довольны своей школьной жизнью и учебой (на шкале удовлетворенности они выбрали от 7 до 10 баллов. Около 92% иногда или всегда чувствуют себя счастливыми и только 6 процентов — грустными.
 
 
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Беларусь впервые приняла участие в международном исследовании уровня образования PISA. Кроме непосредственной оценки навыков и знаний школьников, PISA делает отчет...
 
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