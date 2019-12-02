В Грандичах начали строить новый детский сад

Источник материала: Tut.by

В гродненском микрорайоне Грандичи-2 начинается строительство детского сада, которым будет заниматься — ОАО «Гроднопромстрой». Дошкольное учреждение сдадут в эксплуатацию через год — к концу 2020 года, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Детский сад же будут возводить по типовому проекту. Он рассчитан на 230 мест. Садик будет находится на улице Саяпина.

Сейчас в новом микрорайоне живет около двух тысяч человек, а в общем будет около 65 тысяч жителей. Сейчас строительство ведется в Грандичах-2, в следующем году строительные работы начнутся в Грандичах-3, где по планам должна появится и школа.