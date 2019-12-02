В районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
Фото Ольги Черняковой
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Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
03.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
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Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
В районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Фото Ольги Черняковой
|
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