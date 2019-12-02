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Борисовчан приглашают принять участие в шествии Дедов Морозов и Снегурочек

03.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Всем, кто хочет принять участие в шествии, необходимо подать заявку по телефону/факсу 73-46-23.

Сбор участников шествия в костюмах 27 декабря в 9.45 возле городского парка.

Оргкомитет

 
 
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27 декабря в городе Борисове состоится шествие Дедов Морозов и Снегурочек.
 
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