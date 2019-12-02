ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3 декабря: этот день в истории. 27 лет назад отправили первое СМС-сообщение

03.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

3 декабря: этот день в истории. 27 лет назад отправили первое СМС-сообщение

В СТРАНЕ

В Республики Беларусь — День инвалидов.

СОБЫТИЯ

1586 год — в Англию из Колумбии впервые завезён картофель.

1959 год — на Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин».

1992 год — отправлено первое СМС-сообщение.

РОДИЛИСЬ

1924 год — Бэкус Джон, американский ученый в области информатики, создатель языка программирования Фортран. Умер в 2007 году.

1934 год — Горбатко Виктор Васильевич, летчик-космонавт СССР (1969), генерал-майор авиации (1983), дважды Герой Советского Союза (1969, 1977). Совершил полеты на космических кораблях «Союз-7» и «Союз-24», орбитальной станции «Салют-5», космических кораблях «Союз-36» и «Союз-37», орбитальной станции «Салют-6». Умер в 2017 году.

1934 год — Дорошина Нина Михайловна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1985). Снималась в фильмах «Любовь и голуби», «Первый троллейбус» и др. Умерла в 2018 году.

1960 год — Игорь Ларионов, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира.

1960 год — Джулианна Мур, американская актриса, обладательница «Оскара».

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.

Международный день борьбы против пестицидов. Отмечается по инициативе международных экологических организаций в память о крупной аварии в Индии на химическом заводе американской корпорации «Юнион карбайд» в городе Бхопале (в ночь на 3 декабря 1984 года).

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

У католиков — первая неделя Адвента.

Православные верующие чтут память преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Прокл. Издавна на Прокла у наших предков был обычай проклинать всякую нечисть коварную. Примечали, какой Прокл, такой и июнь. Если на Прокла пошел снег, то на Елену (3 июня) будет сильный дождь.

ИМЕНИНЫ

православные: Анны, Татьяны, Феклы, Алексея, Анатолия, Владимира, Григория, Ивана, Ипата, Исаака, Остапа;

католические: Клавдии, Ксавера, Франтишка.

Источник: БелТА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
✉ В СТРАНЕ В Республики Беларусь — День инвалидов. ✉ СОБЫТИЯ 1586 год — в Англию из Колумбии впервые завезён
 
Новости дня
Новости общества
 
«Ты не сдох еще, щенок?» Мужчина, избивший на площадке подростка, освободился - и снова ждет суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика