3 декабря: этот день в истории. 27 лет назад отправили первое СМС-сообщение

Источник материала: Полымя





✉ В СТРАНЕ

В Республики Беларусь — День инвалидов.

✉ СОБЫТИЯ

1586 год — в Англию из Колумбии впервые завезён картофель.

1959 год — на Адмиралтейском заводе в Ленинграде сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол «Ленин».

1992 год — отправлено первое СМС-сообщение.

✉ РОДИЛИСЬ

1924 год — Бэкус Джон, американский ученый в области информатики, создатель языка программирования Фортран. Умер в 2007 году.

1934 год — Горбатко Виктор Васильевич, летчик-космонавт СССР (1969), генерал-майор авиации (1983), дважды Герой Советского Союза (1969, 1977). Совершил полеты на космических кораблях «Союз-7» и «Союз-24», орбитальной станции «Салют-5», космических кораблях «Союз-36» и «Союз-37», орбитальной станции «Салют-6». Умер в 2017 году.

1934 год — Дорошина Нина Михайловна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1985). Снималась в фильмах «Любовь и голуби», «Первый троллейбус» и др. Умерла в 2018 году.

1960 год — Игорь Ларионов, советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира.

1960 год — Джулианна Мур, американская актриса, обладательница «Оскара».

✉ ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.

Международный день борьбы против пестицидов. Отмечается по инициативе международных экологических организаций в память о крупной аварии в Индии на химическом заводе американской корпорации «Юнион карбайд» в городе Бхопале (в ночь на 3 декабря 1984 года).

✉ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

У католиков — первая неделя Адвента.

Православные верующие чтут память преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

✉ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Прокл. Издавна на Прокла у наших предков был обычай проклинать всякую нечисть коварную. Примечали, какой Прокл, такой и июнь. Если на Прокла пошел снег, то на Елену (3 июня) будет сильный дождь.

✉ ИМЕНИНЫ

православные: Анны, Татьяны, Феклы, Алексея, Анатолия, Владимира, Григория, Ивана, Ипата, Исаака, Остапа;

католические: Клавдии, Ксавера, Франтишка.

Источник: БелТА