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В Лиде неизвестные продали молодому человеку найденный «клад», который оказался фальшивкой
03.12.2019 15:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде 27-летнему местному жителю неизвестные продали «клад» с якобы золотыми и серебряными монетами. В итоге молодой человек лишился 420 рублей, телефона и портативного зарядного. А «клад», конечно, оказался ненастоящим,
В Беларуси и раньше были подобные случаи мошенничества. Мужчины с неславянской внешностью на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги.
На предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле.
Кстати, в подобной ситуации
Продавец заявил, что нашел монеты на строительном объекте, где работал сам. Сделка состоялась возле дома на улице Виленской. Позже женщина усомнилась в подлинности монет и обратилась в ломбард — и специалисты были с ней согласны. Тогда она обратилась в милицию.
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«Клад», конечно, оказался ненастоящим.
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