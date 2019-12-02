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В Лиде неизвестные продали молодому человеку найденный «клад», который оказался фальшивкой

03.12.2019 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде 27-летнему местному жителю неизвестные продали «клад» с якобы золотыми и серебряными монетами. В итоге молодой человек лишился 420 рублей, телефона и портативного зарядного. А «клад», конечно, оказался ненастоящим, сообщает «Лидская газета».


Фото: torange.biz, носит иллюстративный характер

В Беларуси и раньше были подобные случаи мошенничества. Мужчины с неславянской внешностью на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги.

На предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле.

Кстати, в подобной ситуации оказалась жительница Молодечно, которая купила купила у незнакомца «царские» монеты — а они оказались подделкой.

Продавец заявил, что нашел монеты на строительном объекте, где работал сам. Сделка состоялась возле дома на улице Виленской. Позже женщина усомнилась в подлинности монет и обратилась в ломбард — и специалисты были с ней согласны. Тогда она обратилась в милицию.

 
 
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