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Рассказываем, когда заработают елочные базары в Могилевской области и сколько будут стоить елки

03.12.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставить жилые ели или сосны дома и украшать их к Новому году жителям Могилевской области предлагают 23 декабря — в этот день заработают елочные базары. Хотите раньше — обратитесь в лесхоз: там и цена будет чуть ниже, чем на рынке.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Стоить живые ели будут 7 рублей за дерево высотой до 1 метра, 9,3 рубля — от 1 до 2 метров, 19,1 рублей — за дерево высотой 2−3 метра, сообщает горисполком.

В Могилеве уже определены места елочных базаров — всего их будет 12. Это рынки на проспектах Витебском, Шмидта (в районе дома № 11), улице Островского, а также на рынках «Придорожном», «Привокзальном», «Дубровенском», «Олимпийском» (улица Гоголя, 2б), около «Виленского», на мини-рынке «Казимировский», на улицах Бялыницкого-Бирули (район магазина «Брусничка»), Каштановой, 2, Кулешова (около дома 24а).

И если вы думаете, что дешевле будет срубить елку в лесу, то нет: это запрещено. За штраф за незаконно срубленное дерево можно будет купить минимум 12 средних елок, а если не повезет — то 127. И это для физлиц. Ипэшникам и предприятиям браконьерство обойдется гораздо дороже.

Ловить браконьеров будут около 100 фотоловушек — они уже работают. Плюс выйдут в рейды контролеры всех ведомств, пишет Mogilevnews.by.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Предупреждаем: срубить елку в лесу будет стоить дороже - минимум в 12 раз. А если не повезет - в 127 раз.
 
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