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«Венский бал с А1» по «приглашению президента Беларуси» пройдет во Дворце Независимости

03.12.2019 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый «Венский бал с А1 в Купаловском», который должен был пройти в одноименном театре 14 декабря, состоится во Дворце Независимости двумя неделями позже. Как сообщают организаторы, они приняли приглашение белорусского президента.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Организаторы приняли приглашение Президента Республики Беларусь в адрес оргкомитета бала присоединиться к проведению Венского бала во Дворце Независимости 27 декабря 2019 года. По режиссерской задумке, бал будет учитывать традиции венских балов в Австрии», — сообщают организаторы.

Ранее прошедшим конкурсный отбор дебютантам обещают «уникальную возможность выступить перед гостями мероприятия в главном дворце страны».

А тем кто приобрел билеты на мероприятие с 4 по 20 декабря можно будет вернуть свои деньги в кассе Национального академического театра имени Янки Купалы (ул. Энгельса, 7а).

«Компания А1 возьмет на себя обязательство по оказанию благотворительной помощи общественному объединению „SOS-детские деревни Беларусь“. В адрес учреждения будут перечислены средства, эквивалентные половине суммы, которую планировалось выручить от продажи билетов на „Венский бал с А1 в Купаловском“», — гарантирует компания.

Год назад, напомним, во Дворце Независимости прошел первый новогодний бал для молодежи. На него пригласили 300 студентов и старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе, творчестве и спорте, научной и общественной деятельности. Также в мероприятии участвовал сам президент, главы правительства, Администрации президента и другие чиновники.

Как позже рассказал Александр Лукашенко, это было его «жесткое решение».

— Так говорю, женщины, снимайте свои эти штаны деловые, надевайте длинные платья и будете на балу танцевать. Кочанова говорит: «Господи, да я никогда эти платья не носила длинные». Ну сейчас, говорю, будешь танцевать. С кем я буду танцевать? С Румасом будешь танцевать. Ну и они там начали тренироваться с Румасом. Потом я думаю: чего с Румасом? Кочанова Наталья Ивановна — симпатичная худенькая, в отличие от многих наших женщин-чиновниц, — с военным человеком, а Румас — с симпатичной девчонкой. Ну худо-бедно танцевали. И после этого я уже получаю информацию: все дрожали, все не хотели. А я хочу, чтобы это стало традицией в нашей стране. Это мелкое такое мероприятие. Все женщины потом — мне информация поступает — говорят: «Молодец Лукашенко! Хоть заставил нас быть женщинами, хоть мы платья длинные в пол надели». Надо, чтобы это сохранилось.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Сам президент на балу танцевал тогда с просто «Мисс Беларусь» Марией Василевич.

 
 
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