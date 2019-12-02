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«Белавиа» увеличит количество рейсов в Алматы и откроет полеты в Актау с 2020 года
03.12.2019 16:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Казахстан договорился расширить воздушное сообщение с Беларусью, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития этой страны, передает
«Увеличено количество частот между двумя странами, а также назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам достигнутых договоренностей авиакомпания «Белавиа» увеличит рейсы из Минска в Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю, а также с летнего периода 2020 года откроет регулярный рейс в Актау с частотой 3 рейса в неделю.
Как сообщалось ранее, Казахстан с 1 ноября 2019 года ввел режим «открытого неба» на три года для иностранных авиаперевозчиков в одиннадцати аэропортах страны: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей.
Режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степень «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.
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Казахстан договорился расширить воздушное сообщение с Беларусью, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития этой страны,...
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