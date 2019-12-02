Уже совсем скоро в Пинске состоится большой благотворительный концерт «Услышь своё сердце»

Источник материала: Полесская правда

8 декабря в 14.00 в городском Доме культуры Пинска пройдет большой благотворительный концерт «Услышь своё сердце». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал директор благотворительного учреждения «Центр социальных решений» Владимир Горох.

– Мы приглашаем пинчан прийти на концерт и тем самым поддержать больных детей, ведь собранные средства пойдут на приобретение оборудования для сенсорной комнаты в «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов» Пинского района, – отметил Владимир Горох.

Здесь соберутся многие известные артисты, среди которых певец, лауреат премии «Песня года Беларуси» Дмитрий Королев, победитель детского «Евровидения-2017» Хелена Мераии, финалистка проекта «Ты супер» на НТВ Вера Ярошко, участник шоу «Песни» на ТНТ Никита Ходас, финалистка национального отбора «Евровидение-2017» Анастасия Шеверенко, образцовый ансамбль эстрадного танца «ДежаВю плюс», заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «DARLING». Ведущие Анастасия Чеканова и Денис Ковалёв.

Перед концертом в фойе ГДК для зрителей будут организованы интерактивные площадки:

детское научное шоу Профессора Эйнштейна;

творческая выставка изделий молодых ремесленников инвалидов «Территория мастеров»;

аниматоры LitvinovaShow (Мишки Тедди, Пушистики);

Дедпул (Андрей Занько) — Аниматоры Джокерс Тим (Человек Паук, Микки Маус, Мини Маус, Бэтмэн, Звездные воины, Черепашки Ниндзя, Куколка Лол, Розовая Пантера);

детская дискотека;

фотографы;

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и Международному дню волонтёра.

Благотворительное учреждение «Центр социальных решений» — многопрофильная благотворительная организация, в сфере социальной защиты, умной благотворительности, правовой, гуманитарной и иной помощи детям с инвалидностью, тяжелобольным детям, хосписным и иным подопечным организации. Учреждение проводит ряд благотворительных и социально-реабилитационных программ для детей с психическими и ментальными нарушениями.



