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Уже совсем скоро в Пинске состоится большой благотворительный концерт «Услышь своё сердце»
03.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
8 декабря в 14.00 в городском Доме культуры Пинска пройдет большой благотворительный концерт «Услышь своё сердце». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал директор благотворительного учреждения «Центр социальных решений» Владимир Горох.
– Мы приглашаем пинчан прийти на концерт и тем самым поддержать больных детей, ведь собранные средства пойдут на приобретение оборудования для сенсорной комнаты в «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей-инвалидов» Пинского района, – отметил Владимир Горох.
Здесь соберутся многие известные артисты, среди которых певец, лауреат премии «Песня года Беларуси» Дмитрий Королев, победитель детского «Евровидения-2017» Хелена Мераии, финалистка проекта «Ты супер» на НТВ Вера Ярошко, участник шоу «Песни» на ТНТ Никита Ходас, финалистка национального отбора «Евровидение-2017» Анастасия Шеверенко, образцовый ансамбль эстрадного танца «ДежаВю плюс», заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «DARLING». Ведущие Анастасия Чеканова и Денис Ковалёв.
Перед концертом в фойе ГДК для зрителей будут организованы интерактивные площадки:
Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и Международному дню волонтёра.
Благотворительное учреждение «Центр социальных решений» — многопрофильная благотворительная организация, в сфере социальной защиты, умной благотворительности, правовой, гуманитарной и иной помощи детям с инвалидностью, тяжелобольным детям, хосписным и иным подопечным организации. Учреждение проводит ряд благотворительных и социально-реабилитационных программ для детей с психическими и ментальными нарушениями.
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> 8 декабря в 14.00 в городском Доме культуры Пинска пройдет большой благотворительный концерт «Услышь своё сердце». Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказал...
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